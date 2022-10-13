Chúc mừng 3 con giáp may mắn gánh bạc tỉ vào nhà trong 7 ngày sắp tới, tiền vàng đầy tay, gánh ngay vào nhà, 'phà phà' hưởng phúc lớn

Tử vi trong 7 ngày sắp tới (15/10 - 21/10) cho biết, 3 con giáp hanh thông đủ việc, đếm tiền mỏi tay, rước ngay Thần Tài vào nhà.

Tuổi Dần Tử vi trong 7 ngày sắp tới (15/10 - 21/10) cho biết, Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động.

Đáng tiếc, chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính, khiến nửa kia tổn thương. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Tử vi trong 7 ngày sắp tới (15/10 - 21/10) cho biết, được Thực Thần ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Tị trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó.

Ngoài ra, với số tiền có được trong tay, bạn cũng đừng vội tiêu xài phung phí, hãy sử dụng nó một cách hợp lý, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn này. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể là điều bạn cần làm ngay lúc này. Đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Bản mệnh đừng vội từ chối những lời hẹn gặp hay lời giới thiệu mai mối của bạn bè hay người thân xung quanh, có thể bạn sẽ gặp được nhân duyên của đời mình lúc nào chẳng hay đó. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi trong 7 ngày sắp tới (15/10 - 21/10) cho biết, công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể lập ra những kế hoạch công việc phù hợp. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong những ngày này. Đối phương có thể đưa ra định hướng giúp bạn, để bạn xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời biết điểm yếu của mình ở đâu để khắc phục. Mộc khắc Thổ khuyên bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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