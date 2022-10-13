Chỉ còn vọn vẹn 4 ngày sắp tới (14, 15, 16 - 17/10): 3 con giáp dưới đây sẽ 'lên đời', vận tài lộc kéo vào đầy két, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 14:40

Chỉ còn vọn vẹn 4 ngày sắp tới, có 3 con giáp hớn hở mở cửa chào đón tài lộc, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 4 ngày sắp tới đây (14/10 - 17/10) Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tý. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

Chỉ còn vọn vẹn 4 ngày sắp tới (14, 15, 16 - 17/10): 3 con giáp dưới đây sẽ 'lên đời', vận tài lộc kéo vào đầy két, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. Nửa đầu năm 2022 này, họ tìm được quý nhân, được giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Thời gian tới, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 4 ngày sắp tới đây (14/10 - 17/10) sự nghiệp khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Thìn sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Chỉ còn vọn vẹn 4 ngày sắp tới (14, 15, 16 - 17/10): 3 con giáp dưới đây sẽ 'lên đời', vận tài lộc kéo vào đầy két, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 4 ngày sắp tới đây (14/10 - 17/10), là thời điểm tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Cát tinh giúp con giáp may mắn tuần này cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

Chỉ còn vọn vẹn 4 ngày sắp tới (14, 15, 16 - 17/10): 3 con giáp dưới đây sẽ 'lên đời', vận tài lộc kéo vào đầy két, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

TOP những con giáp được Thần May mắn ghé thăm vào 12h00p hôm nay: Vận tài lộc tự dưng dồi dào, có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến

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Đúng 12h00p trưa hôm nay (13/10): 3 con giáp sẽ liên tục gặp may mắn, bước đường thăng tiến phía trước ngày càng hanh thông thuận lợi, vận tài lộc cũng sớm 'kết trái ngọt'.

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