Kim đồng hồ điểm đúng 18h chiều mai (15/10/2022), 3 con giáp từng bước thể hiện mình, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nhân đôi, vận trình gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn tình duyên

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 14:17

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều mai (15/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn vận trình rực sáng, sự nghiệp - tình duyên đỏ chói, sắm nhà mua xe hơi dễ như trở bàn tay.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều mai (15/10/2022) sẽ là gia đoạn khá tươi sáng với người tuổi Mão. Cụ thể, phương diện sự nghiệp cũng khởi sắc trông thấy. Đây là thời gian bản mệnh may mắn gặp được cục diện Lục Hợp, lại có thêm cả sao Tử Vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó.

Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho Mão nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất…

Có sự đồng hành của quý nhân giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Các dự án đầu tư phát triển vững vàng mang về khoản tiền khủng cho con giáp này. Ngoài ra nhờ có thêm Chính Tài che chở nên tài lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều, tài chính cho phép nên muốn làm gì cũng tự tin hơn.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều mai (15/10/2022) sẽ là gia đoạn khá tươi sáng với người tuổi Mão. Cụ thể, phương diện sự nghiệp cũng khởi sắc trông thấy. Đây là thời gian bản mệnh may mắn gặp được cục diện Lục Hợp, lại có thêm cả sao Tử Vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tài năng, hành vi ngôn ngữ cẩn trọng, trước khi thực hiện việc gì cũng sẽ lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ nên hạn chế được rất nhiều tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Tốc độ hoàn thành công việc của con giáp này cũng nhanh hơn người khác.

Tử vi dự đoán đúng 18h chiều mai cho biết với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt và sự tương trợ của quý nhân con giáp may mắn này có cơ hội khởi nghiệp thành công, cũng như thu về khoản tiền bạc không nhỏ.

Ngoài ra, người đã có công ăn việc làm ổn định sẽ không ngừng nâng cao vị thế của mình trong công việc, không chỉ được tăng chức mà còn có thêm nhiều khoản thưởng kếch xù. Phương diện tình cảm tiến triển nhanh chóng, tốt đẹp, cuối năm là khoảng thời gian tốt để hai bạn gật đầu đồng ý về chung một nhà. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 18h chiều mai cho biết với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt và sự tương trợ của quý nhân con giáp may mắn này có cơ hội khởi nghiệp thành công, cũng như thu về khoản tiền bạc không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể trong giai đoạn vừa rồi bạn không gặp nhiều may mắn và thường xuyên bị tiểu nhân quấy rối ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian tới đây, thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời. Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

con giap 3
Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 14 ngày tới, Thần Tài chiếu mệnh, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp trúng số giải thưởng 100 tỷ, cuộc sống phất lên giàu sang, sự nghiệp thành công xuât sắc

Tử vi 14 ngày tới, Thần Tài chiếu mệnh, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp trúng số giải thưởng 100 tỷ, cuộc sống phất lên giàu sang, sự nghiệp thành công xuât sắc

Tử vi 14 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, đường đi phía trước đủ liên tiếp đón nhận tin vui, cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 53 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 53 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 53 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người