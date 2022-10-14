Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai - thứ Bảy (15/10/2022), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền bạc không thiếu, muốn gì có đó, tài lộc rực rỡ, vận trình không thiếu vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 11:39

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (15/10/2022) cho biết có đến 3 con giáp may mắn tài lộc rực rỡ, sự nghiệp cơ hội thăng tiến không thiếu, tài lộc nhân đôi.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết đúng 11h trưa mai (15/10/2022) cho biết con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nửa cuối tháng 10 Dương lịch. Do có sự xuất hiện của Tam Hợp hỗ trợ, con giáp này ngày càng trở nên sáng suốt, tinh tường hơn khi đưa ra lựa chọn. 

Đi cùng đó là sự xuất hiện của Cát Tinh kết hợp với Hỷ Thần, mọi tài lộc cuối tháng 10 có khả năng đổ dồn dập về con giáp này. Với những người làm kinh doanh rất có thể sẽ kí kết được hợp đồng "béo bở", được quý nhân nâng đỡ nên mang lại khoản tiền cực khủng cho Thìn. 

Với những người làm công ăn lương cũng gặp không ít may mắn trong công việc, đây là giai đoạn tốt để bạn thể hiện bản thân mình, chứng tỏ thực lực của bản thân. 

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Tử vi cho biết đúng 11h trưa mai (15/10/2022) cho biết con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nửa cuối tháng 10 Dương lịch. Do có sự xuất hiện của Tam Hợp hỗ trợ, con giáp này ngày càng trở nên sáng suốt, tinh tường hơn khi đưa ra lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (15/10/2022) cho biết người tuổi Dần nhờ có Nhị Hợp phù trợ nên đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó mở ra cơ hội cho bản thân mình. 

Trong khoảng thời gian tới đây, bản mệnh có nhiều cơ hội làm giàu, tiền bạc đến nhanh hơn, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (15/10/2022) cho biết người tuổi Dần nhờ có Nhị Hợp phù trợ nên đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn trong khoảng thời gian này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Thậm chí, bạn còn có vận may độc đắc trúng số tiền tỷ. 

Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

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Là con giáp may mắn trong khoảng thời gian này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 15/10/2022 có đến 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, đụng đâu cũng thành công, cuộc sống thăng hoa đủ kiểu.

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