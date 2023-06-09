Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 10/6 và 11/6): 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, TÀI LỘC phơi phới, gia đạo hạnh phúc êm ấm

Tuổi Thìn là kiểu người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình cho ai biết. Nhiều người khi tiếp xúc với con giáp này đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ bản mệnh. Tuy nhiên, người cầm tinh con rồng lại không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Trong 2 ngày cuối tuần 10/6 và 11/6 này, tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của con giáp này có thể phất lên "như diều gặp gió", giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận.

Những người cầm tinh con rồng thường có sức chịu đựng rất lớn. Bản mệnh luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Vì vậy, con giáp này ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn, việc càng khó khăn thì kết quả đạt được mới càng ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Con giáp này biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Khoảng thời gian trước đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên công việc của Mùi liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Khiến con giáp này lao động miệt mài vẫn không dư được đồng nào lại còn gánh thêm món nợ lớn. Thế nhưng, trong 2 ngày cuối tuần 10/6 và 11/6 này, vận số của Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Mùi nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần 10/6 và 11/6 này, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn hơn những thười gian trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của họ. Thời điểm này, họ không những gặp được nhiều cơ hội mới giúp sự nghiệp phát triển, mà bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng rất phong phú và viên mãn.

Trong khoảng thời gian đó, không phải lúc nào tuổi Tý cũng gặp được may mắn, nhưng ít nhất họ có tiền đề và kinh nghiệm giúp họ giữ vững được tài sản của mình. Sau khoảng thời gian này, tuổi Tý có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn vạn người mơ ước.

Ngày 10/6 và 11/6 cực kỳ tốt lành khi ngôi sao Thiên vận mở thêm nhiều cánh cửa cho người tuổi Tý. Ngôi sao này giúp mọi việc diễn ra trôi chảy, nhiều khi chính bạn cũng không hiểu vì sao. Bạn nhận được sự hướng dẫn của người nào đó hiểu biết hơn, kinh nghiệm hơn. Hãy đón nhận sự giúp đỡ với lòng biết ơn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.