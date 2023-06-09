Đúng 9h trưa nay (9/6): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe

Tử vi vui hôm nay ngày 9/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất lo lắng cho công việc hiện tại.

Tình cảm: Tình cảm những bạn tuổi Tuất còn gặp trắc trở, tình duyên của bạn và đối phương thường có những cãi nhau lớn.

Công việc: Người tuổi Tuất hôm nay công việc làm cho bạn lo lắng, làm việc cần nhiều cố gắng hơn nữa.

Tài lộc: Nguồn tài chính giúp bạn thuận lợi và hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ không mấy dễ dàng. Con giáp này gặp một vài rắc rối bất ngờ do ảnh hưởng của hung tinh. Khi gặp khó khăn, bản mệnh cần phải tỉnh táo để tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tương đối bấp bênh. Con giáp này đang phải đối mặt với họa hao tài, cần hết sức cẩn trọng trong mỗi quyết định, hạn chế mua sắm trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, 2023 là năm Hại Thái Tuế, trong năm này, các bạn dễ bị kẻ tiểu nhân quấy rối, làm hại, vì thế làm việc cần thận trọng, tốt nhất là tự mình làm, tự mình xoay sở và chịu trách nhiệm để tránh rủi ro.

Theo đó, cách tốt nhất để con giáp này gia tăng thu nhập đó chính là tự thân vận động, kiêm nhiệm, nhận thêm việc làm và không nên tin cậy quá mức vào đầu tư và quản lý tài chính.

Nếu các bạn đang định đầu tư vào cổ phiếu hoặc đầu tư tài chính, tốt nhất các bạn không nên dễ dàng tin vào quy hoạch quản lý tài chính của người khác, đặc biệt là cần đề phòng với những dự án ngay từ đầu đã được nếm mật ngọt.

Thay vì tin vào người khác, chờ đợi hay nhờ vả người khác vạch kế hoạch đầu tư, kiếm tiền, các bạn hãy tự tin vào năng lực của bản thân, chú trọng đến việc làm thực tế, tiền tài sẽ được tích lũy và nhiều hơn mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.