Đúng 9h trưa nay (9/6): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 07:11

Theo tử vi, trong khoảng thời gian này, 3 con giáp sau làm gì cũng không may mắn, cần cẩn trọng trong các mối quan hệ.

Tuổi Tuất 

Tử vi vui hôm nay ngày 9/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất lo lắng cho công việc hiện tại.

Công việc: Người tuổi Tuất hôm nay công việc làm cho bạn lo lắng, làm việc cần nhiều cố gắng hơn nữa. 

Tình cảm: Tình cảm những bạn tuổi Tuất còn gặp trắc trở, tình duyên của bạn và đối phương thường có những cãi nhau lớn.

Tài lộc: Nguồn tài chính giúp bạn thuận lợi và hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe cải thiện đáng kể.

Đúng 9h trưa nay (9/6): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Vận trình công việc của tuổi Tỵ không mấy dễ dàng. Con giáp này gặp một vài rắc rối bất ngờ do ảnh hưởng của hung tinh. Khi gặp khó khăn, bản mệnh cần phải tỉnh táo để tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tương đối bấp bênh. Con giáp này đang phải đối mặt với họa hao tài, cần hết sức cẩn trọng trong mỗi quyết định, hạn chế mua sắm trong giai đoạn này.

Đúng 9h trưa nay (9/6): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi 

Với người tuổi Mùi, 2023 là năm Hại Thái Tuế, trong năm này, các bạn dễ bị kẻ tiểu nhân quấy rối, làm hại, vì thế làm việc cần thận trọng, tốt nhất là tự mình làm, tự mình xoay sở và chịu trách nhiệm để tránh rủi ro.

Theo đó, cách tốt nhất để con giáp này gia tăng thu nhập đó chính là tự thân vận động, kiêm nhiệm, nhận thêm việc làm và không nên tin cậy quá mức vào đầu tư và quản lý tài chính.

Nếu các bạn đang định đầu tư vào cổ phiếu hoặc đầu tư tài chính, tốt nhất các bạn không nên dễ dàng tin vào quy hoạch quản lý tài chính của người khác, đặc biệt là cần đề phòng với những dự án ngay từ đầu đã được nếm mật ngọt.

Thay vì tin vào người khác, chờ đợi hay nhờ vả người khác vạch kế hoạch đầu tư, kiếm tiền, các bạn hãy tự tin vào năng lực của bản thân, chú trọng đến việc làm thực tế, tiền tài sẽ được tích lũy và nhiều hơn mỗi ngày.

Đúng 9h trưa nay (9/6): 3 con giáp gặp tai ương, hao tài tốn của đầu tháng, đen cả tình lẫn tiền, chú ý mạnh về phương diện sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Thứ Sáu ngày 9/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp chẳng cần bỏ nhiều công sức vẫn nhẹ nhàng 'ẵm' tiền tỷ về tay

Thứ Sáu ngày 9/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp chẳng cần bỏ nhiều công sức vẫn nhẹ nhàng 'ẵm' tiền tỷ về tay

Tài chính rủng rỉnh, quan hệ mở rộng, thu nhập tăng cao, hôm nay 3 con giáp làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 14 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới