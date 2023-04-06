Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 7/4/2023: Tuổi Sửu vận đào hoa 'bám chặt', Tuổi Tuất hao tổn tiền tài, Tuổi Dậu ngày càng giàu có

Tháng này, dự báo sự nghiệp của Sửu sẽ diễn ra ổn định, vững bền như nước chảy mây trôi, mọi việc đều sẽ được sắp xếp chu toàn và đảm bảo tiến độ, tuy nhiên cần lưu ý đề phòng việc xảy ra hiểu nhầm với đồng nghiệp.

Tài vận tuổi Sửu tháng 2 âm lịch không có quá nhiều khởi sắc, tuy nhiên lại là thời điểm bạn bắt đầu tiết kiệm được nhiều hơn cho các dự án bứt phá trong tương lai.

Tình duyên tuổi Sửu không có nhiều thay đổi hay biến cố với những người đã tìm được "nửa kia". Đối với người tuổi Sửu còn đang cô đơn, đây là lúc "vận đào hoa" đang lên và bạn có thể tận dụng mạnh dạn đi tìm đối tượng.

Tuổi Tuất

Sửu – Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất có phần cảm tính hơn thường ngày, giải quyết công việc cũng thiếu sự quyết đoán, thường để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên chú ý hơn tới công việc đang làm, khi xử lý vấn đề nên có cái nhìn bao quát toàn diện, đừng chủ quan chỉ nhìn một chiều hay cảm tính mà mắc sai lầm.

Tuất nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ không nên vung tay quá trán nhé. Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài còn khiến tài lộc có phần hao tổn, tiền kiếm về không đủ vào khoản phải chi ra. Tiền bạc có về tay bạn nhưng khó bề tích tụ khi có nhiều việc nảy sinh khiến bạn phải tiêu đến tiền. Vì vậy Tuất nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ không nên vung tay quá trán nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, người cầm tinh con gà thường là người thông minh, chịu thương chịu khó và nhạy bén với tiền bạc. Do đó, nếu tuổi này làm kinh doanh sẽ dễ đạt được thành công. Họ biết cách tìm kiếm cơ hội làm giàu, có tầm nhìn trong đầu tư lại không dễ bỏ lỡ cơ hội đến với mình nên công việc làm ăn tấn tới, buôn bán đắt khách, thu nhập dồi dào. Từ trung vận, sự nghiệp của những người này sẽ bắt đầu có nhiều bước tiến mới.

Không những giỏi kiếm tiền, người tuổi Dậu còn rất giỏi tiết kiệm. Ảnh minh họa: Internet

Không những giỏi kiếm tiền, người tuổi Dậu còn rất giỏi tiết kiệm. Là tuýp người không chuộng lối sống xa hoa, họ luôn âm thầm kiếm tiền và tích góp cho bản thân và gia đình. Do đó, người tuổi này về già thường có cuộc sống an nhàn và đủ đầy nhờ các khoản tiền tiết kiệm từ thời trẻ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.