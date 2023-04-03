Thần tài ưu ái 3 con giáp từ tháng 4 đến cuối năm: Mùi chuẩn bị rước tài lộc; Dậu ôm may mắn vào cửa; Hợi nhận hạnh phúc to!

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 06:41

Từ tháng 4 đến cuối năm có nhiều bất ngờ, cuộc sống đặc biệt suôn sẻ, đạt nhiều thành tựu, vận may ập đến với 3 con giáp Mùi, Dậu, Hợi.

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi khi về già giống như một quý nhân, trong đời gặp nhiều may mắn, rất có lợi cho gia đình, luôn nghĩ về gia đình, dù cuộc sống có vất vả cũng chỉ biết chăm chỉ vào bản thân để gia đình hạnh phúc.

Thần tài ưu ái 3 con giáp từ tháng 4 đến cuối năm: Mùi chuẩn bị rước tài lộc; Dậu ôm may mắn vào cửa; Hợi nhận hạnh phúc to! - Ảnh 1
Tài lộc do ngũ hành và thổ nhưỡng cũng "tăng theo tuổi". Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc do ngũ hành và thổ nhưỡng cũng "tăng theo tuổi", từ tháng 4 đến cuối năm, bạn sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm, tiền tiết kiệm tăng vọt, thu về một khoản trời cho. Nếu trong nhà có một người tuổi Mùi, chẳng những cả nhà không nghèo mà còn sống trường thọ, khỏe mạnh cho đến tuổi già, được quý nhân này phù hộ, hưởng phúc không ngừng!

Tuổi Dậu

Thần tài ưu ái 3 con giáp từ tháng 4 đến cuối năm: Mùi chuẩn bị rước tài lộc; Dậu ôm may mắn vào cửa; Hợi nhận hạnh phúc to! - Ảnh 2
Con giáp tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Thời điểm từ tháng 4 đến cuối năm nay, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi hiền lành, điềm tĩnh, làm nhiều việc luôn cân nhắc đến cảm nhận của người khác.

Con giáp này cũng khá tự tin, tinh tế, tỉ mỉ. Thời điểm từ tháng 4 đến cuối năm nay, tình hình làm ăn của con giáp tuổi Hợi được cải thiện, khó khăn hiện tại được giải quyết dễ dàng. Đây là một giai đoạn thay đổi đặc biệt lớn đối với cuộc sống của chính họ. Người tuổi Hợi sẽ có trạng thái tốt hơn vào đầu tháng 4 này, có sự thăng tiến tốt, biến giấc mơ của họ thành sự thật.

Thần tài ưu ái 3 con giáp từ tháng 4 đến cuối năm: Mùi chuẩn bị rước tài lộc; Dậu ôm may mắn vào cửa; Hợi nhận hạnh phúc to! - Ảnh 3
Tuổi Hợi có sự thăng tiến tốt, biến giấc mơ của họ thành sự thật. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, con giáp tuổi Hợi cũng nhận được sự hướng dẫn của nhiều quý nhân, từ từ nâng cao trình độc, tích lũy thêm kinh nghiệm, thu hoạch của cải và hướng về phía trước mà không hề sợ hãi bất cứ chướng ngại vật nào.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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