THẦN TÀI ĐIỂM DANH 3 con giáp rộng đường thăng tiến trong 3 năm tới, TIỀN XÀI KHÔNG HẾT bạc vàng đầy nhà, ấm no sung túc, gia đạo an yên

Dậu đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, chính vì thế xung quanh con giáp này luôn có quý nhân.

Vận may của người tuổi Dậu sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi 12 con giáp cho biết 3 năm tới, người tuổi Dậu lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết Thực Thần độ mệnh trong 3 năm tới, công việc có nhiều tin vui, đặc biệt là thời gian cuối ngày. Tuổi Tuất mà làm việc tự do thì hay được khách hàng thương, được người lớn tuổi giúp đỡ. Tính tình ôn hòa, thông minh nên đầu năm đã được khen ngợi, hứa hẹn năm mới đầy khởi sắc.

Hai hành Thổ tương hòa nên gia đạo yên ấm, vợ chồng con cái được sum vầy bên nhau. Nhiều người từ xa được trở về đoàn tụ ăn bữa cơm Tết hạnh phúc bên gia đình người thân. Ông bà lớn tuổi được con cháu cho lộc, gia đạo yên bình vui vẻ.

Có dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tiến chức, lương thưởng của bản mệnh. Công lao của bạn sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Bạn sẽ được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Tuổi Tỵ



Tuổi Tỵ rộng đường thăng tiến, bạc vàng đầy kho. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

3 năm tới đây, tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng 5 năm tới đây, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!