Bước sang tháng 4, đây là những con giáp vô công bất thụ lộc, lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông, nhưng chỉ cần làm điều này là có thể xoay chuyển vận thế

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 18:48

Tử vi tháng 4 của 12 con giáp cho thấy những con giáp sau vận trình tài chính có dấu hiệu hao hụt khá rõ, công việc không được tốt dần dần khiến bản thân đi vào ngõ cụt.

TUỔI TUẤT

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy từ ngày 3/4 đến 9/4/2023, công việc của tuổi Tuất vào đầu tuần không được tốt, do không chú tâm vào việc. Từ giữa tuần trở đi bản mệnh lấy lại tinh thần nên vận trình khá dần. Mọi vấn đề khúc mắc dần được gỡ bỏ, cách xoay sở của bản mệnh cũng tạo được ấn tượng tốt.

Tuy nhiên, vận trình tài chính của tuổi Tuất có dấu hiệu hao hụt khá rõ. Tiền kiếm được nhưng chưa nằm trong túi bao lâu đã có nguy cơ hao tổn. Có thể con giáp này sẽ tiêu tốn một khoản tiền do đầu tư thiếu hiệu quả hoặc để khắc phục sự cố trong công việc.

Những lúc như vậy càng thấy tầm quan trọng của việc tích lũy tài chính. Bản mệnh nên nghiêm túc thực hiện vấn đề này để đảm bảo cho tương lai gặp khó khăn sẽ không phải rơi vào cảnh túng thiếu phải đi vay mượn, cậy nhờ người khác.

Con giáp này còn có nhiều nỗi buồn tình cảm. Có vẻ như bản mệnh đang quá kiểm soát đối phương khiến người ấy mệt mỏi. Dù yêu đến đâu bản mệnh cũng nên để cho nửa kia chút không gian riêng, nếu không tình yêu của cả hai sẽ sớm tan vỡ.

Bước sang tháng 4, đây là những con giáp vô công bất thụ lộc, lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông, nhưng chỉ cần làm điều này là có thể xoay chuyển vận thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN 

Kiếp Tài cản lối, người tuổi Thân bướng bỉnh giữ mãi những quan điểm, suy nghĩ cố hữu của mình. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ tự đẩy bản thân vào ngõ cụt. Bạn cần học cách quan sát vấn đề đa chiều hơn, không nên đi mãi theo một lối mòn.

Người làm lãnh đạo cần có thái độ đối xử công tư phân minh với cấp dưới của mình, không nên bênh vực một bên và cố tình gây khó dễ cho bên còn lại. Thái độ công bằng mới có thể giúp công ty, đơn vị phát triển, không đánh mất người tài.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Bước sang tháng 4, đây là những con giáp vô công bất thụ lộc, lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông, nhưng chỉ cần làm điều này là có thể xoay chuyển vận thế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẬU

Tử vi hôm nay ngày 3/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay áp lực công việc, tình cảm làm bạn chùn bước, không cố gắng được nữa. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu dù cho chăm chỉ, siêng năng nhưng thiếu may mắn để đạt được vị trí cao, thành tựu lớn. 

Tình duyên: Tình cảm cản trở bởi họ hàng hai bên, nhiều lời đồn đại ác ý, cả hai áp lực dư luận.  

Tài lộc: Kiếm tiền không khó với bạn, nhưng tiền kiếm được không biết tiết kiệm.

Sức khỏe: Bệnh về gan nên tránh xa các chất kích thích, đồ ăn cay nóng, thức uống có cồn. 

Bước sang tháng 4, đây là những con giáp vô công bất thụ lộc, lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông, nhưng chỉ cần làm điều này là có thể xoay chuyển vận thế - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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