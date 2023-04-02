Đúng 7 ngày tới (9/4/2023), những con giáp này 'THỜI' tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Trong tháng mới, tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Nhưng đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Theo tử vi tuần mới từ ngày 3/4 đến 9/4/2023 của 12 con giáp, mọi việc của tuổi Mão diễn ra rất thuận lợi. Con giáp này đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong công việc, thu được vô số kết quả tốt. Cơ hội để thể hiện năng lực đang khá rõ.

Bản mệnh cũng nhận được sự ủng hộ từ phía cấp trên vì có năng lực và khá quyết đoán. Có thể tuổi Mão sẽ thấy khối lượng công việc tăng lên, vất vả hơn. Song phải bỏ công sức thì mới thu về được thành quả nên đừng lo lắng quá, cứ làm hết sức mình thì cuối cùng bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Công việc phát triển nên tài lộc của tuổi Mão cũng có những tín hiệu tích cực. Tài vận đại vượng phát, thu nhập dồi dào, bản mệnh có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này để tiến hành đầu tư. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh tích cực củng cố các mối quan hệ trong việc làm ăn.

Trên phương diện tình cảm, có thể tuổi Mão và nửa kia của mình có chút xích mích, nhưng không cần lo lắng, bản mệnh luôn biết dừng lại đúng lúc. Thậm chí còn biết dùng những giận hờn vu vơ trở thành chất xúc tác khiến hai người gần gũi nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Tử vi hôm nay ngày 3/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay may mắn nối tiếp may mắn gặp đúng người tương trợ trong chuyện công danh.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần chăm chỉ, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ được cấp trọng dụng giao nhiều việc quan trọng. May mắn có người hỗ trợ khi cần gấp.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm gặp được người bạn bè giới thiệu ưng ý, tiến xa trong mối quan hệ này.

Tài lộc: Tiền tài với bạn là vật ngoài thân, lập nghiệp từ bàn tay trắng giờ có nhiều của cải.

Sức khỏe: Ăn quá nhiều món mặn không tốt cho thận.

Ảnh minh họa: Internet

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