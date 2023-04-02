Đúng 17 giờ chiều mai (3/4/2023), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, chỉ cần chú ý một điều này

Theo tử vi tuần mới từ ngày 3/4 đến 9/4/2023 của 12 con giáp, tuổi Mùi khá vượng tài, nhiều tiềm năng phát triển. Con giáp này dù làm nghề gì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến.

Con giáp này cũng có thể đón tin vui về đường công danh sự nghiệp. Với những thành tựu đã gặt hái được cộng với thái độ làm việc chỉn chu và nghiêm túc, không có gì lạ khi bản mệnh được đề bạt, xem xét điều chỉnh chức vụ với mức lương thưởng phù hợp.

Ngay từ đầu tuần, vận trình tài lộc của tuổi Mão đã tiến triển hanh thông. Đây là thời điểm bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu. Người làm đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư triển vọng trước đó.

Tiếc là, vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Con giáp này và nửa kia không dễ gì đến được với nhau nhưng rồi lại bị sức ép từ cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tình cảm khá bấp bênh, mâu thuẫn chồng chất. Mối quan hệ hiện tại có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thể của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến rất xa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốn đẹp xuất hiện ở phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Tử vi hôm nay ngày 3/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ biết khiêm nhường, chịu khó dành thời gian học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Công việc: Vận trình công việc người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, được đồng nghiệp mến mộ, tin tưởng. Bản tính khiêm nhường, chịu khó nên đạt được thành tự đáng mong đợi.

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Tỵ ông bà hai bên chưa chấp nhận, yêu xa quá lâu có nhiều sứt mẻ tình cảm.

Tài lộc: “Tiền đẻ ra tiền” mỗi ngày, lao động chăm chỉ nhận được hoa hồng xứng đáng.

Sức khỏe: Chạy bộ là phương pháp giúp bạn bình tĩnh hơn, suy nghĩ tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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