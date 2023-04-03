Đúng 14h00 ngày 4/4, 3 con giáp tin vui gõ cửa, tiền đếm mỏi tay, công thành danh toại, phúc lộc trường tồn

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 01:19

Đúng 14h00 ngày 4/4, những con giáp này sẽ gặp được may mắn, mọi dự định đều trở thành hiện thực, phúc lộc trong cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Tý

Vào đúng 14h00 ngày 4/4, vận thế của con giáp tuổi Tý tương đối vượng phát, đặc biệt là vào thời kỳ giữa năm, tức là khi bước vào mùa hè. Lúc này công việc của người tuổi Tý thuận buồm xuôi gió, có cơ hội tăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập phụ cũng dồi dào.

Đúng 14h00 ngày 4/4, 3 con giáp tin vui gõ cửa, tiền đếm mỏi tay, công thành danh toại, phúc lộc trường tồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất ít nói nhưng vào những thời điểm quan trọng sẽ lên tiếng để đưa ra cách giải quyết hữu hiệu, khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Đúng 14h00 ngày 4/4, con giáp tuổi Mão tràn đầy năng lượng. Họ gặp được cơ hội để phát triển sự nghiệp và tất nhiên những người này sẽ không do dự hay buông xuôi và bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Đúng 14h00 ngày 4/4, 3 con giáp tin vui gõ cửa, tiền đếm mỏi tay, công thành danh toại, phúc lộc trường tồn - Ảnh 2
Vào ngày 4/4 này, con giáp tuổi Mão tràn đầy năng lượng. Ảnh minh họa: Internet

Đối với con giáp này, họ cần một không gian tốt để phô diễn hết tài năng của mình. Bất kể làm gì, người tuổi Mão đều có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Suốt mùa hè, cuộc sống của họ đặc biệt viên mãn, tới đâu cũng có bạn bè giúp đỡ để công việc hiệu quả hơn. Vì vậy, mùa hè này, con giáp tuổi Mão không chỉ giàu có mà còn có tâm trạng tuyệt vời.

Tuổi Ngọ

Đúng 14h00 ngày 4/4, người cầm tinh con ngựa sẽ gặp nhiều chuyện vui, tài lộc hanh thông, “làm quan trong im lặng”, tài lộc cũng đạt đến đỉnh cao, đặc biệt là về tài lộc. Dù không kiếm được nhiều tiền từ công việc nhưng người tuổi Ngựa luôn có thể nắm bắt cơ hội làm giàu và đầu tư quản lý tài chính nên thu được rất nhiều.

Nửa cuối tháng, tài lộc sẽ ký, lộc trời cho to, tiền bạc rủng rỉnh, tiền ăn uống không thiếu, gặp chuyện vui, có quý nhân phù trợ. Có quý nhân thì sự nghiệp sẽ từng bước thăng tiến, tiền bạc liên tục kiếm được, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hết đợt sóng này đến đợt khác gặp may mắn.

Đúng 14h00 ngày 4/4, 3 con giáp tin vui gõ cửa, tiền đếm mỏi tay, công thành danh toại, phúc lộc trường tồn - Ảnh 3
Tuổi Ngọ “làm quan trong im lặng”, tài lộc đạt đến đỉnh cao. Ảnh minh họa: Internet

Người thuộc những con giáp kể trên sẽ được sự trợ giúp của sao Tài Lộc trong năm 2023, mọi việc thuận buồm xuôi gió, chỉ cần họ chịu khó làm việc và giữ thái độ chuyên nghiệp trong mọi việc thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió trong tương lai.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Từ khóa:   12 con giáp con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 57 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két