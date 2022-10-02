Tử vi 10 ngày tới (3/10 - 12/10), Thần Tài trao vinh hoa phú quý, 3 con giáp từng bước xóa tan điềm xui, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông, tiền về ngập két muốn gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 20:07

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài trao vinh hoa phú quý, có nhiều cơ hội phát triển, nhân duyên tốt đẹp, vận trình sắp tới trải đầy tiền bạc xung quanh mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới đây, vận trình tương lai sắp tới của người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi và không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cụ thể nếu muốn sự nghiệp sắp tới của mình trở nên hanh thông, tài lộc dồi dào, thành công rực rỡ thì tốt nhất tuổi Dần nên dành toàn tâm toàn ý phát huy ưu thế của mình, đặc biệt là tính sáng tạo trong công việc. 

Ngoài ra con giáp may mắn này cũng không phải quá lo lắng khi vấn đề kinh doanh sắp tới nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, nên mọi dự án đầu tư đều thăng tiến thấy rõ, qua đó giúp cho Dần mang về khoản thu nhập kếch xù. 

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của người tuổi Dần thời gian này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Dần đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc. Còn những ai đã có gia đình, thời gian này vợ chồng con cái hòa thuận, gia đình hạnh phúc viên mãn. 

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Ngoài ra con giáp may mắn này cũng không phải quá lo lắng khi vấn đề kinh doanh sắp tới nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, nên mọi dự án đầu tư đều thăng tiến thấy rõ, qua đó giúp cho Dần mang về khoản thu nhập kếch xù - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 10 ngày tới cho biếtcon đường hậu vận của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ bạn trong cả công việc cũng như cuộc sống. Cụ thể, trong công việc sự cần cù của con giáp này sẽ được ban lãnh đạo đánh giá cao và được đền đáp xứng đáng bằng việc cho Tỵ thử sức ở với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công ty. Chỉ cần bạn làm tốt cơ hội thăng chức hay tăng lương đều sẽ diễn ra. 

Ngoài ra những dự án đầu tư kinh doanh bên ngoài của con giáp này thời gian tới cũng diễn ra khá thuận lợi, các dự án đầu tư tưởng chừng bỏ ngỡ nay đã có thể sinh lời trở lại khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân. Qua đa mang lại khoản tiền lớn cho tuổi Tỵ.

Đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng có chút cải thiện, nếu bạn còn độc thân. Cụ thể, Tỵ sẽ có cơ hội tìm được người cùng chí hướng và bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp trong năm nay. Còn đối với những người đã có gia đình, thời gian tới cũng cực kỳ ấm êm hạnh phúc viên mãn khi không xảy ra bất kỳ tranh cãi nào.

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Đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng có chút cải thiện, nếu bạn còn độc thân. Cụ thể, Tỵ sẽ có cơ hội tìm được người cùng chí hướng và bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Mão, nhờ có được sự trợ giúp Thần Tài, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Tử vi học có nói 10 ngày tới đây, người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Công việc sắp tới được cấp trên tin tưởng nên Mão được tiếp xúc với nhiều dự án lớn từ đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quan quý giá sẽ giúp họ vươn mình mai này. 

Không chỉ vậy công việc kinh doanh của người tuổi Mão thời gian tới cũng cực kỳ thịnh vượng khi những dự án đầu tư ban đầu của họ vốn đang gặp khó khăn nay với sự giúp đỡ đắc lực của quý nhân, Mão nhanh chóng thu về một số tiền khủng. Cuộc sống gia đình từ đây cũng bước sang trang mới, muốn gì cũng có một cách dễ dàng. 

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Tử vi học có nói 10 ngày tới đây, người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Công việc sắp tới được cấp trên tin tưởng nên Mão được tiếp xúc với nhiều dự án lớn từ đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quan quý giá sẽ giúp họ vươn mình mai này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Linh chứng giám, sự nghiệp bay cao, tài lộc vượng phát, tiền bạc đầy túi, chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi nhiều.

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