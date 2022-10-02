Liên tiếp 3 ngày đầu tuần (3,4,5/10/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp tươi sáng, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 17:31

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Linh chứng giám, sự nghiệp bay cao, tài lộc vượng phát, tiền bạc đầy túi, chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi nhiều.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và cũng rất thông minh. Họ mang dáng vẻ bình dị dễ gần, luôn sống thật với bản thân nên được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, Sửu còn được biết đến sở hữu ý chí cầu tiến rất cao trong công việc nên họ thường dễ lọt vào mắt xanh của sếp tại công ty. 

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới, tuổi Sửu do có sao tốt chiếu mệnh nên vừa có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong thời gian này. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới...vì vậy, hãy nắm thật chặt cơ hội lần này và đừng để tuột mất cơ hội thay đổi vận mệnh của mình nhé. 

Đặc biệt, tử vi còn biết thêm con giáp này được quý nhân tốt bụng chỉ đường dẫn lối nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Dậu cũng có một khoảng thời gian sắp tới tài chính rủng rỉnh. 

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Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới, tuổi Sửu do có sao tốt chiếu mệnh nên vừa có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong thời gian này. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người có khả năng làm việc ổn định và năng suất nhất. Ngày thường, nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm của mình, họ luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày tới, con giáp này luôn chủ động tìm kiếm hướng đi và không ngừng phát triển bản thân mình nên nhiều cơ hội mới, cánh cửa mới cũng sẽ mở ra đối với họ.

Do vậy, tuổi Tỵ dù sinh ra trong gia đình giàu có hay khó khăn đều sẽ tự bản thân đảm bảo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong công việc, sự nghiệp thăng tiến ổn định. Để đạt được thành công trong cuộc sống, tuổi Tỵ không nên sợ hãi khi chưa xác định được mục tiêu trong sự nghiệp mà nên chủ động khám phá một số hướng đi mới. Các dự án kinh doanh của Tỵ trong thời gian này nhiều khả năng sẽ báo tin vui khi mang về khoản tiền lớn cho bản mệnh. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày tới, con giáp này luôn chủ động tìm kiếm hướng đi và không ngừng phát triển bản thân mình nên nhiều cơ hội mới, cánh cửa mới cũng sẽ mở ra đối với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường tạo cho người khác cảm giác khó gần, tuy nhiên không phải vì họ là người chảnh chọe hay gì đâu mà họ là mẫu người thường nhút nhát trong việc bắt chuyện với người lạ nhưng chỉ cần quen biết thì bạn có gặp khó khăn gì nếu giúp được Thìn sẽ giúp cho hết mình. 

Họ có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có chí lớn và luôn biết phấn đấu trong cuộc sống để thực hiện tham vọng của mình, xây dựng cuộc sống viên mãn.

Tử vi 3 ngày tới cho biết vận trình sự nghiệp sắp tới của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi,nhờ vào khả năng lãnh đạo tài tình Thìn được đánh giá rất cao từ sếp, thậm chí thời gian tới nếu làm tốt những nhiệm vụ được giao họ còn được thăng chức, tăng lương một cách nhanh chóng. Thậm chí một số người còn may mắn trúng số độc đắc với giải thưởng hàng tỷ đồng. 

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Tử vi 3 ngày tới cho biết vận trình sự nghiệp sắp tới của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 11h trưa mai (3/10/2022), Thần Tài rót lộc vào túi, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc về túi liên tục, sự nghiệp thăng tiến, vận trình tới đây tin vui liên tiếp xảy đến

Đồng hồ điểm đúng 11h trưa mai (3/10/2022), Thần Tài rót lộc vào túi, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc về túi liên tục, sự nghiệp thăng tiến, vận trình tới đây tin vui liên tiếp xảy đến

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (3/10/2022), có đến 3 con giáp may mắn luôn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi kiếm về nhiều tiền.

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