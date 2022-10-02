Đồng hồ điểm đúng 11h trưa mai (3/10/2022), Thần Tài rót lộc vào túi, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc về túi liên tục, sự nghiệp thăng tiến, vận trình tới đây tin vui liên tiếp xảy đến

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 16:55

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (3/10/2022), có đến 3 con giáp may mắn luôn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi kiếm về nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Mùi còn là người rất được lòng mọi người nhờ vào tài ăn nói khéo léo và rất biết cách ứng xử trong mọi trường hợp. Vì vậy, không khó hiểu khi họ được rất nhiều người yêu mến. 

Đúng 11h trưa mai (3/10/2022) đường hậu vận của con giáp tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nếu trong kinh doanh lẫn công việc đang gặp khó khăn thì sẽ gặp quý nhân giúp đỡ vượt qua một cách dễ dàng, thậm chí còn được rọi sáng hướng đi tiếp theo để đến gần hơn với thành công.

Mọi dự định của họ trong thời gian này đều có thể thực hiện. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cả tiền tài, công danh, khiến ai cũng ngưỡng mộ, ganh tị với thành công mà bạn có trong tay. 

con giap 1
Đúng 11h trưa mai (3/10/2022) đường hậu vận của con giáp tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nếu trong kinh doanh lẫn công việc đang gặp khó khăn thì sẽ gặp quý nhân giúp đỡ vượt qua một cách dễ dàng, thậm chí còn được rọi sáng hướng đi tiếp theo để đến gần hơn với thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình.Có lẽ vì vậy mà Tuất thường được mọi người tôn trọng và nể phục. Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (3/10/2022) con giáp may mắn sẽ phát triển tốt hơn trong mọi phương diện, thậm chí may mắn còn chạm đỉnh khi có người còn có thể trúng số độc đắc, đổi đời nhanh chóng. 

Cụ thể, họ sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới. Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp cho bản mệnh ngày càng mạnh mẽ hơn và nhanh chóng có được thành công mà bản thân luôn mong đợi. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (3/10/2022) con giáp may mắn sẽ phát triển tốt hơn trong mọi phương diện, thậm chí may mắn còn chạm đỉnh khi có người còn có thể trúng số độc đắc, đổi đời nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết đúng ngày mai thứ Hai (3/10/2022) vận may của người tuổi Tý thể hiện ở khía cạnh giàu sang, tài lộc dồi dào. Cụ thể nhờ có Chính Quan chiếu mệnh nên trong công việc hay cuộc sống bất kể Tý đang có dự định gì hãy tiến hành làm ngay bởi khả năng cao Tý sẽ có được thành công ngoài mong đợi. 

Khoảng thời gian này cũng cho biết thêm vận tài lộc của người tuổi Tý là vô cùng khởi sắc. Con giáp này có thể thu về khoản thu nhập rủng rỉnh nếu thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác vào ngày này. 

Tuy nhiên, bản thân tuổi Tý cũng nên tính toán thật kỹ những quyết định liên quan đến chuyện làm ăn để tránh xảy ra thất thoát về tiền bạc trong năm nay. 

con giap 3
Tử vi cho biết đúng ngày mai thứ Hai (3/10/2022) vận may của người tuổi Tý thể hiện ở khía cạnh giàu sang, tài lộc dồi dào. Cụ thể nhờ có Chính Quan chiếu mệnh nên trong công việc hay cuộc sống bất kể Tý đang có dự định gì hãy tiến hành làm ngay bởi khả năng cao Tý sẽ có được thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 7h sáng mai (3/10/2022), 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc viên mãn

Trúng số độc đắc vào 7h sáng mai (3/10/2022), 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7h sáng mai (3/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn có cơ hội mới cùng nhiều điềm lành trong sự nghiệp, tài lộc vượng phát, tiền bạc của cải tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi thứ Hai tử vi thứ Hai ngày 3/10/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý