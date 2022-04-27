Từ ngày 27/4 đến 30/4, vận may gõ cửa không ngừng, 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI, quý nhân phù trợ nên may mắn cứ ùn ùn kéo đến, của cải sẽ 'chất chồng', tiền vàng cất chật két cho đến hết tháng 5

Người sinh năm Tuất là người tốt bụng, thông minh, dí dỏm, sâu sắc, có đầu óc kinh doanh, đối xử chân thành với gia đình và bạn bè tốt. Con giáp chó có sự trợ giúp của ngôi sao may mắn, xin chúc mừng họ, từ ngày ngày 27/4 đến 30/4, mở cửa và gặp vận may. Họ tỏa sáng rực rỡ, đón nhận của cải từ muôn phương, của cải sẽ bùng nổ, mọi cơ hội tốt sẽ đến đều đặn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong sự nghiệp, có hi vọng thăng quan tiến chức. Có thần tài trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu bạn có thể kiên trì và chăm chỉ từng bước, cuối cùng bạn sẽ thành công trong sự nghiệp và hưởng phú quý.

Theo dõi tử vi ngày 27/4 đến 30/4, dường như đây đang là thời điểm cát khí vây quanh người tuổi Tý nên bản mệnh có thể đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Nhân duyên tốt đẹp mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đàm phán thành công. Bản mệnh lại có tài ăn nói khéo léo nên có thể dễ dàng thuyết phục những khách hàng khó tính nhất, đem về nhiều món lợi không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Hiệu quả công việc được đánh giá cao, giúp con giáp này trở thành nhân tố chủ chốt của tập thể. Dù vậy, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và tiếp thu những lời góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều đó sẽ giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn.

Về tình cảm, con giáp này cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Tử vi từ ngày 27/4 đến 30/4 tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.