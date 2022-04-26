Tử vi 10 ngày tới (27/4 - 6/5) - Top 3 con giáp được Quý Nhân hỗ trợ, cấp trên cất nhắc, đối tác tin tưởng nên làm gì cũng có kết quả như ý, cuộc đời bước sang trang rực rỡ

Không thể phủ nhận rằng đại đa số những người tuổi Dậu đều có ngoại hình ưa nhìn, thích làm đẹp , thích thời trang . Họ mang tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế mà chính họ đôi khi cũng không nhận ra. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường xem xét, tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định nên tỷ lệ thành công rất cao.

Thêm vào đó, người tuổi Dậu sống rất chân thành. Họ có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Với riêng nữ giới, tuổi Dậu còn được mệnh danh là “Nữ hoàng thân thiện”, ai cũng có thể làm bạn và dành sự yêu mến cho nàng.

Trong vòng 10 ngày tới đây, người tuổi Gà được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên họ dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi.

Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là tuổi Dậu biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành.

Tuổi Tuất

Tuất thuộc nhóm hành động điển hình, tính hành xác vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bạn có ý tưởng trong lòng, chắc chắn bạn sẽ hiện thực hóa nó sớm nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, những người tuổi Tuất đầy trí tuệ, bạn không hề bốc đồng và liều lĩnh chút nào. Trước khi hành động, bạn đã suy nghĩ trước về điều đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng dù đúng hay sai.

10 ngày tới, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ bạn, sao tốt lành sẽ tỏa sáng rực rỡ và người tuổi Tuất sẽ tràn đầy phước lành và tài lộc như cầu vồng. Bạn sẽ có một mùa màng bội thu trong tình yêu và sự nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập bất ngờ và hạnh phúc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp.

Những người tuổi Thân rất chăm chỉ, và càng làm việc chăm chỉ càng may mắn. Xin chúc phúc cho bạn, mong bạn có một tương lai tươi sáng, có được tiếng cười cuối cùng.

10 ngày tới mọi việc như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền. Nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao, những người kinh doanh, khởi nghiệp cũng có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.