Tử vi 10 ngày tới (27/4 - 6/5) - Top 3 con giáp được Quý Nhân hỗ trợ, cấp trên cất nhắc, đối tác tin tưởng nên làm gì cũng có kết quả như ý, cuộc đời bước sang trang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 16:05

Vận khí chuyển cát lành, 3 con giáp này nên biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành. 

Tuổi Dậu

Không thể phủ nhận rằng đại đa số những người tuổi Dậu đều có ngoại hình ưa nhìn, thích làm đẹp, thích thời trang. Họ mang tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế mà chính họ đôi khi cũng không nhận ra. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường xem xét, tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định nên tỷ lệ thành công rất cao. 

 

Thêm vào đó, người tuổi Dậu sống rất chân thành. Họ có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Với riêng nữ giới, tuổi Dậu còn được mệnh danh là “Nữ hoàng thân thiện”, ai cũng có thể làm bạn và dành sự yêu mến cho nàng. 

 

Trong vòng 10 ngày tới đây, người tuổi Gà được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên họ dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi.

 

Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là tuổi Dậu biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành. 

Tuổi Tuất

Tuất thuộc nhóm hành động điển hình, tính hành xác vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bạn có ý tưởng trong lòng, chắc chắn bạn sẽ hiện thực hóa nó sớm nhất có thể.

Tử vi 10 ngày tới (27/4 - 6/5) - Top 3 con giáp được Quý Nhân hỗ trợ, cấp trên cất nhắc, đối tác tin tưởng nên làm gì cũng có kết quả như ý, cuộc đời bước sang trang rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, những người tuổi Tuất đầy trí tuệ, bạn không hề bốc đồng và liều lĩnh chút nào. Trước khi hành động, bạn đã suy nghĩ trước về điều đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng dù đúng hay sai.

10 ngày tới, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ bạn, sao tốt lành sẽ tỏa sáng rực rỡ và người tuổi Tuất sẽ tràn đầy phước lành và tài lộc như cầu vồng. Bạn sẽ có một mùa màng bội thu trong tình yêu và sự nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập bất ngờ và hạnh phúc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp.

Những người tuổi Thân rất chăm chỉ, và càng làm việc chăm chỉ càng may mắn. Xin chúc phúc cho bạn, mong bạn có một tương lai tươi sáng, có được tiếng cười cuối cùng.

10 ngày tới mọi việc như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền. Nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao, những người kinh doanh, khởi nghiệp cũng có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày 29/4, hờn đỏ mắt với 3 con giáp ĐỔI ĐỜI ngoạn mục, tha hồ hốt bạc, bỗng chốc phất lên như diều gặp gió, nghèo đến mấy cũng PHÁT TÀI

Bước sang ngày 29/4, hờn đỏ mắt với 3 con giáp ĐỔI ĐỜI ngoạn mục, tha hồ hốt bạc, bỗng chốc phất lên như diều gặp gió, nghèo đến mấy cũng PHÁT TÀI

Thời gian này, vận số của 3 con giáp này đảo chiều, thoát khỏi tình trạng không như ý, tiền vàng thu về như lá mùa thu, tiêu mãi không cạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm