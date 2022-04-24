Quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dao, tổ tiên ban lộc, 3 con giáp này dễ thăng chức, fù đầu tư hay làm việc gì cũng thu được số tiền bất ngờ trong 5 ngày tới

Con giáp tuổi Thân vốn điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt. Họ dễ ứng biến nên khi gặp rắc rối luôn điềm tĩnh chứ không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng. Với tính cách độc lập, có chí tiến thủ lại biết nắm bắt cơ hội nên chẳng bao lâu nữa Thân sẽ thành công trên con đường sự nghiệp.

Đặc biệt tháng 5 Thân trúng vận đào hoa nên các mối quan hệ có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Trong tháng 5 dương lịch Thân có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào. Con giáp này dễ thăng chức. Dù đầu tư hay làm việc gì cũng thu được số tiền bất ngờ.

Nhờ có may mắn và cát tinh chiếu mệnh, Thân có thể thực hiện những kế hoạch lớn và nhanh chóng vươn lên.

Tuổi Mùi

5 ngày tới tuổi Mùi đón vận quý nhân khá vượng, vận trình nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng mừng. Công việc ở thời điểm hiện tại không có gì phải lo lắng, làm đâu xong đó.

Tranh thủ lợi thế đang có, bản mệnh hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để tranh thủ giành lợi thế về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những chú Dê còn có sự hậu thuẫn của Thần Tài, tài vận tăng tiến đáng kể. Nhất là trong 5 ngày tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi.

Bạn không phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được thành tích tốt, tăng tiến tài lộc, quan trọng là phải mạnh dạn tiến lên, đừng quá do dự kẻo tuột mất cơ may.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đức tính tốt, phúc khí vô tận, nhờ vậy mà cũng hưởng phúc vô tận. Họ rất tinh tế, quan tâm đến từng chi tiết với mọi người và mọi vật xung quanh, và thậm chí họ còn nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Những người tuổi Dậu vốn là người hay truyền cảm hứng, họ luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, mang trong mình ánh sáng của sự tự tin, tuân theo nguyên tắc bên trong của mình và không bao giờ khiến những người xung quanh thất vọng.

Năm 2022 này, tuổi Dậu được ơn trên chiếu cố, ban cho nhiều phước lành, làm việc gì cũng dễ dàng thăng hoa vang dội. Bước vào tháng 4 âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội để thăng hoa, cuối năm nay có khả năng đổi đời nhờ một quyết định.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.