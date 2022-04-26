Đúng 0h ngày 30/4: top 3 con giáp sao may mắn chiếu mệnh, cuộc đời sẽ như hổ mọc thêm cánh, đã khấm khá lại càng sang giàu, đã ổn định lại càng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 14:40

Đồng đồ chỉ 0h ngày 30/4, 3 con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu chăm chỉ, trung thực. Họ cũng là người trung thành và tận tâm, có trách nhiệm với công việc. Con giáp tuổi Dậu là người siêng năng, chăm chỉ. Họ cũng luôn sống chân thành và lạc quan hướng về phía trước.

Dịp lễ (30/4 - 1/5) tới đây, vận số của người tuổi Dậu xoay chuyển theo chiều hướng tốt, các sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc vờn quanh. Con giáp may mắn có nhiều cơ hội nắm bắt được thời cơ để kinh doanh phát tài, sự nghiệp tấn tới.

Tuổi Thân

Thành thật mà nói thì năm 2022 là một năm khá vất vả đối với người tuổi Thân, đặc biệt là khoảng thời gian đầu năm.

Dưới nhiều tác động khách quan có mà chủ quan cũng có, bạn thường mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi. Sau mỗi thất bại, hãy rút ra bài học cho mình để không còn mắc phải trong tương lai.

 

Đúng 0h ngày 30/4: top 3 con giáp sao may mắn chiếu mệnh, cuộc đời sẽ như hổ mọc thêm cánh, đã khấm khá lại càng sang giàu, đã ổn định lại càng thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng chớ nên sốt ruột và lo lắng quá mức. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và đánh giá vấn đề rồi dần dần bạn sẽ tìm được giải pháp và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thời điểm 0h ngày 30/4 là lúc con giáp lội ngược dòng năm 2022 phát huy tất cả mọi khả năng của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với những gì bạn làm được, chuyện tăng lương, thăng chức nằm trong tầm tay. 

 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống Tuất luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tuất là người kiên định, khi đối diện với khó khăn thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Người tuổi Tuất chính là con giáp thăng quan phát tài khi đồng đồ chỉ 0h ngày 30/4. Người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tuất còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h ngày mai (27/4) - Top 3 con giáp Thần Tài ghé thăm, tài lộc đầy nhà, cuộc sống như được trải hoa hồng, mọi bình an, may mắn đều tự gõ cửa nhà họ

Đúng 12h ngày mai (27/4) - Top 3 con giáp Thần Tài ghé thăm, tài lộc đầy nhà, cuộc sống như được trải hoa hồng, mọi bình an, may mắn đều tự gõ cửa nhà họ

3 con giáp này sẽ được bao bọc bởi niềm vui và vận may bùng nổ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy, bạn sẽ phất lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng