Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5) top 3 con giáp “vận may vô song”, được mệnh danh là 'hái ra tiền', cuối tháng 5 được lộc trời ban lo thủ sẵn máy soi tiền

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 16:09

Tử vi dự báo, bước sang tuần tới đây, 3 con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng bắt đầu từ tháng 5, vận trình tài lộc tăng vọt. Người tuổi Thìn sinh ra đã có lực hướng tâm mà người khác không có, trong tháng 5, mối quan hệ của những người tuổi Thìn tăng vọt nên cũng có được nguồn khách hàng ổn định.

Tháng 5 đối với họ sẽ là một tháng đầy đủ, tài lộc không những ít mà còn có Thần Tài phù hộ độ trì, có thể nói ngày tháng ắt có đôi, công lao của những người sinh vào năm Thìn sẽ bất ngờ hơn theo thời gian hái quả ngọt.

Năm nay các ngành có lợi nhuận thì sự nghiệp phát đạt, khách hàng ùn ùn kéo đến.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn nhạy bén về tiền bạc, lại có ngoại hình bắt mắt, nên các mối quan hệ xã giao rất hài hòa, mối làm ăn lớn cũng chính từ đó mà ra. 

 

Thêm vào đó, những chú Chuột lại sở hữu năng lực nổi trội. Trong công việc, họ luôn là một trong những người có thành tích tốt nhất. Người tuổi này không chịu an phận thủ thường, nhiều khát vọng vươn lên, cuộc sống vì thế mà cứ tốt dần theo thời gian.

 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5) top 3 con giáp “vận may vô song”, được mệnh danh là 'hái ra tiền', cuối tháng 5 được lộc trời ban lo thủ sẵn máy soi tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo, trong tuần tới đây, con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là được đảm bảo vấn đề sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Con giáp này được dự báo sẽ nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc.

 

Tuổi Mão

Nếu nói về khả năng tận dụng ưu điểm của bản thân để phát triển vượt bậc, không thể nào bỏ qua tuổi Mão. Trong cuộc sống, người tuổi Mão vốn là người nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Nhờ vậy, họ ít khi gặp phải rủi ro cũng như luôn đảm bảo được cuộc sống an ổn.

Trong tuần mới sắp tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực. Dù là không giàu có, kiếm được nhiều tiền như mong đợi thì cũng có lộc dư dả tiền bạc, khó khăn đều dễ dàng vượt qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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