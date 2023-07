Từ ngày 23/7 đến 31/7, Trời Phật mở cửa ban lộc, 3 con giáp này xòe tay hứng tiền, sự nghiệp công danh thành toại, đứng đầu vinh sủng, tận hưởng phú quý

Tuổi Dậu

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp may mắn này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc. Tử vi 12 con giáp dự báo, từ ngày 23/7 đến 31/7 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.