Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12/01/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, Thổ sinh Kim mang tới cho người tuổi Mùi nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về người mà mình đang thầm thương trộm nhớ, nếu đủ tinh tế và nhạy cảm thì cũng có thể chọn thời điểm này để tỏ tình với đối phương. 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mối quan hệ của đôi lứa đạt được những bước tiến rõ rệt. Cả hai tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn, không cần quá nhiều thời gian để thử thách nhau mà luôn có lòng tin với đối phương, cùng hướng về tương lai để có được một cuộc sống ấm áp bên người mình yêu.

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, cục diện Bán Hợp sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui. Sau một thời gian nỗ lực thì những thành quả mà bản mệnh thu về là vô cùng xứng đáng. Bạn nhận được sự khen ngợi của cả đồng nghiệp và cấp trên với sự thể hiện xuất sắc của mình.  

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính của con giáp này có bước khởi sắc mạnh mẽ nhờ được Thực Thần trợ giúp. Cát thần này mang đến cho Mão những cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Hãy mau chóng nắm bắt và biến chúng thành lợi ích vô hạn cho bản thân.

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, nhờ Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Tỵ buôn may bán đắt và dễ lập thành tích trong công việc hiện tại. Bạn có thể làm việc cùng với những người cùng chí hướng hoặc có thể xin lời khuyên từ những người bạn tin tưởng và bạn sẽ nhận được lời khuyên cực kỳ đắt giá, chớ ngại nói chuyện với cấp trên nhé.

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài soi sáng mang cơ hội kiếm tiền cho con giáp này trong công việc hiện tại, hãy cứ nỗ lực hết mình, vận may sẽ mỉm cười đối với các bạn. Các bạn có nhiều cách để kiếm tiền, giúp cải thiện thu nhập cuối năm, đừng lo lắng quá.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khi người đàn bà cố gắng chống lại số phận nhưng lại bị cuộc đời 'vùi dập' bằng cơn đột quỵ của chồng

Khi người đàn bà cố gắng chống lại số phận nhưng lại bị cuộc đời 'vùi dập' bằng cơn đột quỵ của chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ'

Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Bị mẹ chồng đuổi thẳng về ngoại chỉ vì tội ham ngủ quên nấu cơm, nàng dâu 'sốc nặng' trước điều kiện để được quay lại

Bị mẹ chồng đuổi thẳng về ngoại chỉ vì tội ham ngủ quên nấu cơm, nàng dâu 'sốc nặng' trước điều kiện để được quay lại

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì nghèo, 10 năm sau cậu bé 'rách rưới' quay lại với thân phận khiến bà vô cùng xấu hổ

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì nghèo, 10 năm sau cậu bé 'rách rưới' quay lại với thân phận khiến bà vô cùng xấu hổ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Từ đây đến nghỉ lễ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, 3 con giáp hút cạn tiền bạc, Tài Lộc bạt ngàn, đại Phú đại Quý, cứ thế mà giàu, sống trong sung sướng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Kể từ ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Từ 12/1 đến 22/1/2026, 3 con giáp có vận kim tiền, hút cạn Lộc Trời, giàu to sung túc, giàu gấp 5 gấp 10, cuộc đời lên hương

Từ 12/1 đến 22/1/2026, 3 con giáp có vận kim tiền, hút cạn Lộc Trời, giàu to sung túc, giàu gấp 5 gấp 10, cuộc đời lên hương