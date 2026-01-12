Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp Lộc cũ chưa qua Lộc mới đã tới, may mắn đạt đỉnh, tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, Thổ sinh Kim mang tới cho người tuổi Mùi nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về người mà mình đang thầm thương trộm nhớ, nếu đủ tinh tế và nhạy cảm thì cũng có thể chọn thời điểm này để tỏ tình với đối phương.

Mối quan hệ của đôi lứa đạt được những bước tiến rõ rệt. Cả hai tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn, không cần quá nhiều thời gian để thử thách nhau mà luôn có lòng tin với đối phương, cùng hướng về tương lai để có được một cuộc sống ấm áp bên người mình yêu.

Con giáp tuổi Mão

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, cục diện Bán Hợp sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui. Sau một thời gian nỗ lực thì những thành quả mà bản mệnh thu về là vô cùng xứng đáng. Bạn nhận được sự khen ngợi của cả đồng nghiệp và cấp trên với sự thể hiện xuất sắc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của con giáp này có bước khởi sắc mạnh mẽ nhờ được Thực Thần trợ giúp. Cát thần này mang đến cho Mão những cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Hãy mau chóng nắm bắt và biến chúng thành lợi ích vô hạn cho bản thân.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ nay tới Rằm tháng 12 âm lịch, nhờ Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Tỵ buôn may bán đắt và dễ lập thành tích trong công việc hiện tại. Bạn có thể làm việc cùng với những người cùng chí hướng hoặc có thể xin lời khuyên từ những người bạn tin tưởng và bạn sẽ nhận được lời khuyên cực kỳ đắt giá, chớ ngại nói chuyện với cấp trên nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài soi sáng mang cơ hội kiếm tiền cho con giáp này trong công việc hiện tại, hãy cứ nỗ lực hết mình, vận may sẽ mỉm cười đối với các bạn. Các bạn có nhiều cách để kiếm tiền, giúp cải thiện thu nhập cuối năm, đừng lo lắng quá.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!