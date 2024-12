Từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn ập đến, vận trình vụt sáng, Tài Lộc bám chặt, đào trúng mỏ vàng, công thành danh toại

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập của tuổi Tỵ gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng rất thuận lợi. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.