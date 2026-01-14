Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, Chính Quan và được Thổ sinh Kim, người tuổi Thân có một ngày vững vàng, mọi sự nằm trong tầm kiểm soát. Sự nghiệp ổn định. Bạn làm việc có nguyên tắc, uy tín nên được mọi người nể trọng. Nếu gặp khó khăn, hãy chủ động nhờ sự giúp đỡ, đồng nghiệp sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

Các khoản thu nhập đều đặn, bạn có thể yên tâm thanh toán các khoản chi phí đúng hạn. Tuy nhiên, nguy cơ mất tiền đến từ sự bất cẩn trong rà soát hợp đồng hoặc hiểu lầm ý đối tác. Hãy đọc kỹ từng chữ trong các văn bản tài chính hôm nay.

Đào hoa nở rộ nhưng cần bản mệnh cần phải tỉnh táo. Người độc thân dễ bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài, cẩn thận kẻo bị lừa tình. Người đã kết hôn cần vạch rõ ranh giới với người khác giới để nửa kia an lòng, tránh ghen tuông không đáng có.

Con giáp tuổi Dậu

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, Thực Thần mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà tuổi Dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp. Giao tiếp luôn là một con đường hai chiều, đừng quên điều đó nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy không chỉ tình hình tài chính của bản mệnh có được cách thức điều chỉnh phù hợp mà chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh hôm nay làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

Con giáp tuổi Hợi

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, Hợi có Thiên Ấn chiếu mệnh nên ai làm trong lĩnh vực y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên bạn nên hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, nhượng bộ một chút trong cơ quan để vận được yên ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên yêu đương hay xảy ra cãi cọ, anh em họ hàng có nhiều xích mích âm ỉ. Dù thế nào đi nữa, hãy mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, chuyện yêu đương thì nên lý trí một chút sẽ tốt hơn là ủy mị, lụy tình.

Vận tài lộc có chút sóng gió, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm nay rủi ro luôn rình rập nên tiêu tiền cho việc gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, tránh qua loa, đại khái kẻo tiền mất tật mang.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!