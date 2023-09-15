Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp một bước lên mây, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 11:52

Nhờ cát khí tốt, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, không còn lo lắng chuyện không có tiền.

Tuổi Ngọ 

Tam Hợp cục dự báo công việc của người tuổi Ngọ có bước tiến nhất định trong tháng 9 Dương lịch. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Nhờ cát khí tốt, đường tài lộc của bạn vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Con giáp này luôn trân trọng những gì mình có. Họ sẽ không phụ lòng mong đợi của người khác, đồng thời luôn sáng tạo ra các cách làm việc hiệu quả để nhanh đi đến thành công. Người tuổi Ngọ không chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt mà còn tìm cách phát triển vững vàng, ổn định. Bằng cách này, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn và trọn vẹn hơn.

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp một bước lên mây, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Ngày này con giáp còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. Con giáp này có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia dự án nào đó cùng bạn bè, hoặc bản mệnh cũng có thể bỏ vốn kinh doanh, bắt đầu phát triển từng bước một sẽ đạt được thành tựu nhưng mong muốn.

Tình cảm tương đối ổn định, cả hai có thể biến mọi thứ thêm lãng mạn bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào vào tối nay. Mối quan hệ thường xuyên được hâm nóng và vun vén sẽ luôn bền vững cho dù cả hai đều là người bận rộn với công việc riêng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp một bước lên mây, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất        

Tử vi hôm nay ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất là người tốt bụng, luôn thấu đáo trong việc giữ khoảng cách với người khác giới. 

Công việc: Người tuổi Tuất công việc tốt lên, luôn hướng đến nhiều mục tiêu mới, không quá tin tưởng người khác. 

Tình cảm: Tình cảm với bạn vừa đủ là được, không cần quá mệt mỏi, hay quá hạnh phúc.    

Tài lộc: Thu nhập đã có cách giúp bạn tốt lên, tài lộc dựa vào bản thân tạo ra nhiều mối làm ăn tốt lên.  

Sức khoẻ: Cố gắng đưa sức khỏe vào vĩ đạo tốt, không nên làm quá khuya. 

Từ đây đến hết tháng 9/2023 dương lịch: 3 con giáp một bước lên mây, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp tài vận bừng sáng, lộc lá đua nhau ập vào nhà, bạc tiền dư dả, cứ thế mà giàu sụ

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp tài vận bừng sáng, lộc lá đua nhau ập vào nhà, bạc tiền dư dả, cứ thế mà giàu sụ

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội phát triển trong công việc, kinh doanh phát đạt, tài lộc dồi dào hơn so với khoảng thời gian trước.

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