Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này phải giữ chặt túi tiền, cẩn thận mất tiền oan, tài vận không thông nên khó khăn trăm bề 

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 10:11

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này nên đi nhẹ nói khẽ, cẩn trọng trước sau để tránh những việc không may tìm đến. Tuy không phải quá xui xẻo, nhưng có khả năng mất tiền oan, nên các bạn nên cẩn trọng nhé. 

Tử vi con giáp tuổi Hợi 

Bước vào tháng 8 âm lịch, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong công việc trong tháng này. Hãy chú ý giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa trong mọi tình huống. Một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn suy nghĩ tỉnh táo hơn và tránh được những xích mích có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này phải giữ chặt túi tiền, cẩn thận mất tiền oan, tài vận không thông nên khó khăn trăm bề  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc đã chẳng được suôn sẻ nhưng bạn còn đau đầu không kém khi đối mặt với những lời trách móc của nửa kia. Đối phương nghĩ rằng sự bận rộn của bạn chỉ là kiếm cớ và liên tục tra hỏi bạn đang làm gì, đang ở đâu… Cũng như trong công việc, bạn hãy thật bình tĩnh giải quyết nhé, đường để khó khăn hiện tại làm tan vỡ mối quan hệ bạn đã giữ gìn bao năm nay. 

Tử vi con giáp tuổi Ngọ

Bước vào tháng 8 âm lịch, chính là giai đoạn cục diện Tương Phá vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu khó đạt được kết quả như ý. Người làm công ăn lương thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn. Đặc biệt là thời điểm đầu tháng, công việc không đạt tiến độ yêu cầu ảnh hưởng đến tài lộc giậm chân tại chỗ.

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này phải giữ chặt túi tiền, cẩn thận mất tiền oan, tài vận không thông nên khó khăn trăm bề  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình có dấu hiệu hòa hoãn vào thời điểm cuối tháng nhờ Chính Tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được đền đáp tương xứng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Tử vi con giáp tuổi Dậu 

Bước vào tháng 8 âm lịch, người tuổi Dậu phạm Thái Tuế sẽ gặp phải những khó khăn trong công việc, tài vận và đặc biệt là sức khỏe. Cần cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa dễ xảy ra thất thoát hành lý, chậm trễ chuyến đi, gặp phải tai nạn bất ngờ.

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này phải giữ chặt túi tiền, cẩn thận mất tiền oan, tài vận không thông nên khó khăn trăm bề  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu cũng cần chú ý việc chi tiêu, kẻo tiêu hoang, hoặc bị người xấu lôi kéo. Trong công việc cần đề phòng tiểu nhân, tránh thị phi, tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt về vấn đề sức khỏe, cần hướng đến những điều tích cực, không nên bi quan sẽ dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe.

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