Tử vi hôm nay, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp tài vận bừng sáng, lộc lá đua nhau ập vào nhà, bạc tiền dư dả, cứ thế mà giàu sụ

Người tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn và cởi mở, có khả năng phân tích và tài quan sát chính xác. Họ thường rất cần cù, tháo vát, là một người bạn và đồng nghiệp đáng tin cậy. Trong công việc người tuổi Dậu vô cùng năng nổ, thích ứng nhanh, coi trọng sự nghiệp nên luôn nỗ lực hết sức và dễ đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp mình chọn. ‏

Từ 15/9, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội phát triển tốt trong công việc, kinh doanh làm ăn đều dễ phát tài phát đạt, tài lộc dồi dào hơn so với khoảng thời gian trước. Thu nhập tăng, sinh lời từ kinh doanh nên vận may tài chính là điểm nổi bật nhất trong khoảng thời gian này của người tuổi Dậu. Nhưng con giáp này vẫn cần thận trọng trước khi đưa ra các quyết định mạo hiểm ảnh hưởng đến tiền bạc.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thường xuyên có nhiều sáng kiến thông minh, chủ động làm mọi việc theo yêu cầu.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sáng kiến thông minh, được nhiều người yêu mến, làm việc đúng yêu cầu đề ra.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm dù cô đơn, nhưng bạn đã biết được những thay đổi thật lòng của bản thân.

Tài lộc: Thời điểm vàng cho bản thân nhận được nhiều tài chính vào túi.

Sức khoẻ: Cố gắng cải thiện tình trạng thể lực, không nên lao lực quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!