Từ 3/1 đến hết 31/1, 3 con giáp tiễn rủi đón may, tiền bạc bao la, phú quý ngập nhà, về sau thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 21:47

Từ 3/1 đến hết 31/1, 3 con giáp sau của cải dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường.

Tuổi Tuất 

Tuổi Tuất vất vả ngược xuôi. Công danh sự nghiệp có dấu hiệu thăng trầm, con giáp này phải chịu nhiều áp lực, hiệu suất không được như mong đợi. Hơn thế nữa, xung quanh đầy rẫy thị phi khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi.

Vận tài lộc ở mức trung bình, mặc dù các khoản thu nhập vẫn đều đặn và ổn định nhưng tình trạng túng thiếu vẫn diễn ra. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo và thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, nếu không khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ chẳng có đồng nào trong túi.

Từ 3/1 đến hết 31/1, 3 con giáp tiễn rủi đón may, tiền bạc bao la, phú quý ngập nhà, về sau thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Từ 3/1 đến hết 31/1, 3 con giáp tiễn rủi đón may, tiền bạc bao la, phú quý ngập nhà, về sau thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Tuổi Ngọ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Ngọ thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Ngọ là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Từ 3/1 đến hết 31/1, tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ. Trong năm nay người tuổi Ngọ không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, tuổi Ngọ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế. Chính vì vậy, thời gian tới người tuổi Ngọ chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống càng nỗ lực càng giàu có.

Từ 3/1 đến hết 31/1, 3 con giáp tiễn rủi đón may, tiền bạc bao la, phú quý ngập nhà, về sau thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024

Từ 3/1 đến 31/1, 3 con giáp dưới đây được dự đoán từ nghèo hóa giàu, bùng nổ may mắn đầu năm, phú quý lên hương không ngờ.

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