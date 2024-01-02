Trúng số độc đắc vào hôm nay thứ Ba (2/1/2024), 3 con giáp tài lộc đạt đỉnh, Cá chép hóa Rồng, phất lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 13:08

Đúng hôm nay 2/1/2024, 3 con giáp sau đón nhận cơ hội tốt, vượt mọi chông gai, may mắn tài lộc liên tục vây quanh.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 2/1/2024 hôm nay, tuổi Ngọ có vẻ không mấy chủ động trong công việc, thậm chí còn có ý định thoái thác khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ. Cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ bị lãnh đạo nhắc nhở.

Người làm ăn kinh doanh không mấy tự tin nên có thể để lỡ mất một vài cơ hội đầu tư khá tốt. Do đó tình hình tài chính cũng không có biến động gì đáng kể. Một vài người còn bị đối thủ giành trước mắt các mối làm ăn.

Về mặt tình cảm, người độc thân cần cởi mở hơn nếu muốn tìm được người như ý. Nếu được người quen giới thiệu cho ai đó, bản mệnh hãy thử nói chuyện xem sao, đừng để những mối lương duyên trôi qua một cách đáng tiếc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Trúng số độc đắc vào hôm nay thứ Ba (2/1/2024), 3 con giáp tài lộc đạt đỉnh, Cá chép hóa Rồng, phất lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có vận trình tài lộc suôn sẻ sau Tết Dương. Bản mệnh đón nhận tình hình tài chính khởi sắc. Con giáp này có thể xử lý các vấn đề vướng mắc, thoát khỏi áp lực. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, có con đường phát triển rộng mở hơn.

Nhiều điều bất ngờ đang đón chờ tuổi Mão ở thời gian tới. Bản mệnh có thể đạt thành công một cách dễ dàng nhưng không nên chủ quan hay tự mãn. Tuổi Mão phải nỗ lực hết mình và cũng cần có sự trợ giúp của những người xung quanh để có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Con giáp này cũng có vận đào hoa vượng, tình duyên khởi sắc.

Trúng số độc đắc vào hôm nay thứ Ba (2/1/2024), 3 con giáp tài lộc đạt đỉnh, Cá chép hóa Rồng, phất lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 2/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi dễ nổi nóng với người thân.   

Công việc: Người tuổi Mùi thường chọn công việc phù hợp với tính cách hướng nội. 

Tình cảm: Tình cảm vì tính cách của bạn làm cho đối phương chịu nhiều buồn tủi. 

Tài lộc: Cho đi và nhận lại nhiều sự quý giá trong tài lộc. 

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách thiền định.

Trúng số độc đắc vào hôm nay thứ Ba (2/1/2024), 3 con giáp tài lộc đạt đỉnh, Cá chép hóa Rồng, phất lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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