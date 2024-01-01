Top 3 con giáp may mắn nhất tuần này (1/1-7/1): Dậu đại gia cuối tháng, Hợi quơ tay là hốt bạc, Sửu tài vận cực tốt

Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần cẩn trọng trước những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn không nên chạy theo xu thế thị trường mà cần chú ý phát triển ở những mặt là điểm mạnh của mình.

Túi tiền của bạn cũng không mấy rủng rỉnh bởi bạn tiêu tiền khá phung phí, chỉ cần thích món đồ nào là sẽ mở hầu bao ngay. Nếu muốn tích lũy được tiền bạc, bạn chỉ nên tiêu pha cho những gì thực sự cần thiết thôi.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có nguy cơ đối mặt với rắc rối trong tuần bị hung tinh Thái Tuế chiếu mệnh. Công việc gặp một số trục trặc khiến bản mệnh thấy bế tắc vì loay hoay mãi vẫn không tìm được lối thoát. Trong đầu bạn luôn canh cánh nhiều nỗi lo hình thành áp lực nặng nề đè lên vai nên đầu óc càng thêm mụ mị, khó tập trung để tìm ra phương án.

Giữa tuần là lúc vận khí sa sút nặng nề nhất. Hung tinh Thiên Quan mang tới điềm báo có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại khiến cho con giáp này không khỏi lo lắng, bất an. Dù đã rất cẩn thận nhưng bạn vẫn khó tránh những chiêu trò tiểu nhân cố tình giăng ra. Cạm bẫy đang giăng khắp mọi nơi nên tiến độ công việc bị sụt giảm rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.