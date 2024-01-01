3 tháng đầu năm 2024, 3 con giáp cực may mắn, giàu có nhất quả đất, thăng chức tăng lương ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 01:05

3 tháng đầu năm 2024, 3 con giáp sau tài lộc thăng hoa, giàu có nứt vách, trở thành đại gia trong nháy mắt.

Tuổi Thìn 

Nguồn tài lộc dồi dào về với tuổi Thìn trong ngày đầu năm mới. Người buôn bán kinh doanh có một ngày khá bận rộn nhưng bù lại thì khoản tiền kiếm được không nhỏ chút nào. Con giáp này nên tìm cách để phát huy năng lực của mình, mọi thứ đều thuận lợi thì cuộc sống không phải lo lắng.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm của bản mệnh thời điểm này đang bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Những người độc thân có nhiều cơ hội đón hạnh phúc hơn khi bản mệnh có được sự chú ý của người ấy, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là bạn đã có được tình yêu của cuộc đời mình rồi.

3 tháng đầu năm 2024, 3 con giáp cực may mắn, giàu có nhất quả đất, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

3 tháng đầu năm 2024, 3 con giáp cực may mắn, giàu có nhất quả đất, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có bước phát triển mới trong giai đoạn tới. Bản mệnh có thể hoàn thành các mục tiêu nghề nghiệp, được mọi người công nhận năng lực. Con giáp này có thể trút bỏ muộn phiền, giảm bớt áp lực khi thu nhập tăng lên. Trong cuộc sống, tuổi Dần liên tiếp đón nhận những niềm vui, chuyện tốt đẹp. Dù làm trong lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có thể tích lũy được nhiều của cải.

Không chỉ có đường tài lộc vượng phát, vận đào hoa của người tuổi Dần cũng tăng lên. Con giáp này nếu đã có người trong mộng thì không nên chần chừ. Hãy sớm bày tỏ tấm lòng của mình để tránh phải hối tiếc về sau.

3 tháng đầu năm 2024, 3 con giáp cực may mắn, giàu có nhất quả đất, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp hốt lộc đầu năm, phú quý phát tài, vận may rạng ngời, cuộc sống ngập trong nhung lụa

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp hốt lộc đầu năm, phú quý phát tài, vận may rạng ngời, cuộc sống ngập trong nhung lụa

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp sau thịnh vượng vây quanh, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió.

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