3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp hốt lộc đầu năm, phú quý phát tài, vận may rạng ngời, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Cục diện Lục Hợp mang tới cho người tuổi Sửu một ngày nghỉ lễ vui vẻ. Bản mệnh cũng có đủ năng lực và sự ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống có thể xảy đến bất ngờ. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của bạn, các mối quan hệ cũng vô cùng hài hòa tốt đẹp.

Chính Tài hỗ trợ giúp Sửu còn đón vận may tài lộc. Người làm công ăn lương hoàn toàn yên tâm với thu nhập và cả các khoản lương thưởng trước khi nghỉ lễ. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn có lợi nhuận đều đặn, thậm chí dịp lễ còn mang tới cho bạn nguồn tiêu thụ tăng cao hơn ngày thường.

Nhờ quan hệ Tam hợp nâng đỡ mà vận trình tháng 1 năm 2024 của người tuổi Tỵ thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận.

Nếu gọi đây là tháng thu tiền của người tuổi Tỵ thì cũng quả không ngoa. Công việc của người tuổi Tỵ có thể vấp phải một số khó khăn nhưng bản mệnh có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng cần lưu ý rằng có thể chính sự cẩn thận quá mức của bạn có thể diễn tiến theo chiều hướng tính toán chi ly mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nhờ vận trình tam hợp nên chuyện tình cảm sẽ rất tốt đẹp trên mọi phương diện.

Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới. Trong tháng 1 này, nữ giới tuổi Tỵ sẽ được ưu ái hơn khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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