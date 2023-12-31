Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của

Tử vi 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đang trên đà tăng tiến, hãy nhắm mắt làm ngơ để giảm bớt vướng bận.

Công việc: Vận trình công việc được cải thiện, công việc mới rất phù hợp với bạn.

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình duyên giảm sút, bản thân không muốn nói đến các mối quan hệ, thấy phiền phức.

Tài lộc: Tốt hơn nhiều, bạn có thể làm công việc bán thời gian, kiếm tiền rất vui vẻ.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, cần chống nắng khi ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong năm mới, sự khôn ngoan và kiên quyết của các bạn tuổi Dần chính là chìa khóa dẫn đến thành công, trong kinh doanh buôn bán cũng sẽ mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Các bạn cầm tinh con Hổ có tài phân tích tình huống và khả năng đương đầu với thử thách nên sẽ luôn tìm ra các phương án phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề gặp phải. Hơn hết, chính nhờ sự khôn ngoan và nỗ lực hết sức đã giúp cho tuổi Dần dễ dàng nhận được sự tin tưởng của mọi người và được quý nhân chiếu cố.

Năm mới chính là lúc các bạn tuổi Dần ngập tràn năng lượng để nhận về “kho may mắn” đồ sộ, thành tựu vượt trội và tài lộc chất đầy. Người làm công ăn lương sẽ luôn hoàn thành đúng kế hoạch và người kinh doanh sẽ luôn làm ăn phát đạt hơn năm cũ rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), tuổi Hợi nhắc nhở chớ quyết định điều gì khi không có được sự tỉnh táo và sáng suốt, nhất là các vấn đề liên quan tới tiền bạc nếu không muốn sai lầm nhất thời sẽ khiến bản mệnh phải trả giá đắt.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi gặp nhiều nỗi buồn. Các cặp đôi, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn ngay từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cách hành xử của cả hai đều khiến mối quan hệ thêm phần căng thẳng, cả bản mệnh và đối phương đều cần kiểm điểm bản thân.

Trong khi đó, người độc thân mải phấn đấu cho sự nghiệp và làm giàu nên bỏ lỡ không ít cơ hội. Thế nhưng nếu bản mệnh cảm thấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc dài lâu thì cũng không cần gượng ép bản thân. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan và dành thời gian hoàn thiện, yêu thương bản thân trước.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.