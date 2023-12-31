Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 23:36

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài không thiếu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất 

Tử vi 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đang trên đà tăng tiến, hãy nhắm mắt làm ngơ để giảm bớt vướng bận. 

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình duyên giảm sút, bản thân không muốn nói đến các mối quan hệ, thấy phiền phức. 

Công việc: Vận trình công việc được cải thiện, công việc mới rất phù hợp với bạn. 

Tài lộc: Tốt hơn nhiều, bạn có thể làm công việc bán thời gian, kiếm tiền rất vui vẻ.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, cần chống nắng khi ra ngoài.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Trong năm mới, sự khôn ngoan và kiên quyết của các bạn tuổi Dần chính là chìa khóa dẫn đến thành công, trong kinh doanh buôn bán cũng sẽ mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Các bạn cầm tinh con Hổ có tài phân tích tình huống và khả năng đương đầu với thử thách nên sẽ luôn tìm ra các phương án phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề gặp phải. Hơn hết, chính nhờ sự khôn ngoan và nỗ lực hết sức đã giúp cho tuổi Dần dễ dàng nhận được sự tin tưởng của mọi người và được quý nhân chiếu cố.

Năm mới chính là lúc các bạn tuổi Dần ngập tràn năng lượng để nhận về “kho may mắn” đồ sộ, thành tựu vượt trội và tài lộc chất đầy. Người làm công ăn lương sẽ luôn hoàn thành đúng kế hoạch và người kinh doanh sẽ luôn làm ăn phát đạt hơn năm cũ rất nhiều.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), tuổi Hợi nhắc nhở chớ quyết định điều gì khi không có được sự tỉnh táo và sáng suốt, nhất là các vấn đề liên quan tới tiền bạc nếu không muốn sai lầm nhất thời sẽ khiến bản mệnh phải trả giá đắt.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi gặp nhiều nỗi buồn. Các cặp đôi, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn ngay từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cách hành xử của cả hai đều khiến mối quan hệ thêm phần căng thẳng, cả bản mệnh và đối phương đều cần kiểm điểm bản thân.

Trong khi đó, người độc thân mải phấn đấu cho sự nghiệp và làm giàu nên bỏ lỡ không ít cơ hội. Thế nhưng nếu bản mệnh cảm thấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc dài lâu thì cũng không cần gượng ép bản thân. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan và dành thời gian hoàn thiện, yêu thương bản thân trước.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1), 3 con giáp sau uống cạn lộc trời, hạnh phúc ngọt ngào, dự đoán đón Tết tưng bừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026