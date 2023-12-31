Tạm biệt năm 2023, đón năm 2024: 3 con giáp đổi đời GIÀU SANG, hồng phúc lan tỏa, tiền tài dư dả, phú quý tưng bừng

Các mối quan hệ ngoại giao của bạn sẽ giúp bạn có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên sẽ làm cho công việc của bạn trở nên ổn định và tiến triển. Tuy nhiên, hãy tránh những hành động quá mục tiêu và cần nhớ giữ lòng khiêm tốn để tránh gây rắc rối không đáng có.

Năm 2024 là thời gian phát tài, đặc biệt là trong mảng kinh doanh. Nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ mang lại thành công và lợi nhuận. Tài vận được hỗ trợ bởi Tam Hội cục, tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Hãy duy trì tâm lý khiêm nhường, đặc biệt nếu bạn đang ở vị trí lãnh đạo.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 1/2024 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 1/2024 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, hiền lành và luôn coi trọng sức lao động. Người tuổi Sửu không tham vọng nhưng lại không ngừng nỗ lực, cố gắng để dành dụm xây dựng cuộc sống giàu có sung túc như mơ ước.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu luôn tâm niệm cuộc sống sướng khổ đều do mình, chỉ cần luôn lạc quan cố gắng vươn lên thì chắc chắn sẽ gặp được điều tốt đẹp.

Theo tử vi, bước qua năm 2024, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có chuyển biến bất ngờ. Cụ thể tháng 1 đầu năm, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thời gian qua cực khổ thế nào không cần biết, nhưng từ tháng 1 trở đi, tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phúc đức, vận may thay đổi giúp công việc họ suôn sẻ thăng tiến, kéo theo tài vận dồi dào, cuối cùng thì cuộc sống tinh thần sẽ thăng hoa bất ngờ.

Nhìn chung, năm 2024 sẽ là một năm đầy hy vọng với tuổi Sửu, chỉ cần biết tận dụng cơ hội thì sẽ có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.