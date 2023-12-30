7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024) đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tuổi Mùi. Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh hoặc mở rộng công ty, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Tuy nhiên, cần tránh suy nghĩ tiêu cực và thói quen che giấu lỗi lầm, để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp.

Mặc dù sự nghiệp tiến triển, nhưng mối quan hệ tình cảm lại đối mặt với một số khó khăn. Mâu thuẫn có thể nảy sinh, đặc biệt là trong mối quan hệ từ xa. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong mối quan hệ ổn định, ngày hôm nay sẽ là thời điểm quan trọng để cùng nhau vượt qua khó khăn và củng cố tình cảm.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão được biết đến với sự bí ẩn, thông minh nhanh nhạy và nhiệt tình. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường khá bình tĩnh, suy xét ưu nhược điểm và có cách giải quyết hợp lý.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), nhờ bản tính quyết đoán và sự chăm chỉ của mình, người tuổi Mão sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Về mặt may mắn tài chính, những người sinh ra dưới bản mệnh này sẽ có cơ hội gặp được những cơ hội đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, con giáp này cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi quyết định "xuất ví".

Thời gian tới, tuổi Mão nên phát huy các ưu điểm vốn có và tận dụng tối đa những cơ hội "Trời ban" để sớm ổn định tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.