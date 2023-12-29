Từ nay, 29/12/2023 đến 29/01/2024: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, phú quý tự nhiên đến cửa, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Thương Quan khiến con giáp tuổi Tý cảm nhận rõ những khó khăn mà mình đang đối mặt. Thế nhưng bạn phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Hãy có những lựa chọn cuối cùng thật khôn ngoan để giải quyết triệt để vấn đề đi nhé!

Kim - Thủy tương sinh hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến tiền bạc của bản mệnh thời gian này trở nên hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết. Những khó khăn dường như đã tạm lắng lại, bạn có nhiều cơ hội hơn cải thiện tình hình tài chính của mình.

Những người tuổi Mão là những người hiền lành, tốt bụng và có mối quan hệ cá nhân tốt. Họ giỏi quan sát và luôn tìm ra những cơ hội kinh doanh mà người khác bỏ qua.

Tử vi cho biết những người tuổi Mão là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng.

Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Người tuổi Mão rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Từ 29/12/2023 đến 29/01/2024, dù tuổi Mão có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình.

Người tuổi Mão cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu thời gian này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Từ 29/12/2023 đến 29/01/2024, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.