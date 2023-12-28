2 tuần nữa, 3 con giáp tiền bạc đổ về xối xả, hưởng trọn phú quý giàu sang, tay trái thu bạc, tay phải hứng vàng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 17:05

Theo tử vi dự đoán 2 tuần nữa, 3 con giáp sau vận trình thăng hoa, tiền bạc không lo thiếu hụt, sớm đổi đời năm Quý Mão.

Tuổi Dậu 

Thực Thần nâng bước, con đường tài lộc của người tuổi Dậu rộng mở thênh thang. Đặc biệt, người làm các công việc tự do có thể nhận được khoản thù lao tương xứng với công sức bỏ ra trong thời gian trước đó.

Thổ sinh Kim cho thấy phương diện tình cảm của con giáp này cũng có những biến chuyển tích cực. Nếu quan hệ giữa đôi bên đã chín muồi thì hai bạn có thể tính đến chuyện tiến xa hơn, ắt sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

2 tuần nữa, 3 con giáp tiền bạc đổ về xối xả, hưởng trọn phú quý giàu sang, tay trái thu bạc, tay phải hứng vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

2 tuần nữa, 3 con giáp tiền bạc đổ về xối xả, hưởng trọn phú quý giàu sang, tay trái thu bạc, tay phải hứng vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý được biết đến với tính độc lập và yêu thích sự đổi mới. Họ thường theo đuổi cảm giác là người tiên phong trong mọi việc.

Thời gian này, con giáp này sẽ bước vào một giai đoạn mới tràn trề năng lượng và may mắn. Với tuổi Tỵ làm công ăn lương, nếu đang cảm thấy bức bối với công việc nhàm chán hiện tại, họ có thể chuẩn bị tinh thần và học hỏi kỹ năng mới để tìm kiếm cơ hội khác. Nếu tiếp tục phát huy các ưu điểm vốn có, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được công việc phù hợp với với mình.

Thời gian tới, người tuổi Tý nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Mặc dù sự nghiệp vô cùng quan trọng nhưng con giáp này vẫn nên học cách cân bằng để không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

2 tuần nữa, 3 con giáp tiền bạc đổ về xối xả, hưởng trọn phú quý giàu sang, tay trái thu bạc, tay phải hứng vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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