5 ngày liên tiếp (29, 30, 31/12 và 1, 2/1): 3 con giáp điềm lành gõ cửa, tài lộc tăng vun vút, tiền của bạt ngàn, cuộc sống sung túc no đủ

5 ngày liên tiếp (29, 30, 31/12 và 1, 2/1), tuổi Thân sẽ đón những tín hiệu tích cực. Những công sức bỏ ra trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Dù công việc vào cuối năm có nhiều áp lực nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng ngày càng suôn sẻ, không còn những mâu thuẫn hay tranh cãi như trước nữa. Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, người có đôi lại càng thêm gắn bó. Người độc thân cũng không kém cạnh nhờ nhân duyên vượng, mối quan hệ mới chớm nở nhưng có tiến triển rất tốt.

Việc buôn bán kinh doanh cũng có khởi sắc, nhân lúc có được quý nhân trợ mệnh, bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định hoặc triển khai kế hoạch trước đó thì tỉ lệ thành công cao hơn. Chỉ cần con giáp này tự tin vào quyết định và sự lựa chọn của mình thì sẽ sớm đạt được mục tiêu.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

5 ngày liên tiếp (29, 30, 31/12 và 1, 2/1), người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội cầu tài, sẽ có sao “xanh trắng” soi sáng nên bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, vận may của bạn sẽ tăng vọt. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể làm giàu nhanh chóng. Qua đêm, tiền sẽ chảy vào.

Về mặt sự nghiệp, tuổi Dậu cũng học được cách chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Nhờ có nhiều quý nhân xuất hiện giúp công việc kinh doanh của gia đình thành công, công việc kinh doanh của riêng bạn cũng sẽ có khởi đầu thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (29, 30, 31/12 và 1, 2/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn chọn không gian yên tĩnh làm việc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc dù đang vui vẻ với việc yêu thích, bản thân thấy chưa phát huy hết khả năng.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm hiện tại đã vui vẻ hơn khi cả hai có thể ngồi cạnh nhau.

Tài lộc: Nguồn thu nhập đang dần tăng trưởng, có hướng đi riêng cho bản thân.

Sức khoẻ: Cân bằng thời gian rèn luyện thể thao, ăn uống thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.