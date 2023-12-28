Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang kéo đến, ấm ví tài lộc, tiền vào như nước, vươn lên làm đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 01:05

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp sau có vận may tăng vọt, phúc dày sung sướng, của cải ào ào vào đầy túi.

Tuổi Mão 

Cuối tuần này (30/12-31/12), tuổi Mão có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Khối lượng công việc ở thời điểm cuối năm tăng mạnh, áp lực kèm theo khá lớn khiến phải chạy đôn chạy đáo để cho kịp tiến độ.

Ngày này vận trình tài chính của tuổi Mão cũng có nhiều điểm bất ổn, thăng trầm bất định, dù bản mệnh vẫn kiếm ra tiền nhưng không tụ lại mà đi rất nhanh. Các hoạt động đầu tư có dấu hiệu thu lời, song lợi nhuận thấp mà rủi ro cao, tốt nhất con giáp này không nên mạo hiểm kẻo trắng tay.

Bù lại, tình duyên của tuổi Mão rất ổn định. Nửa kia luôn ở bên cạnh bản mệnh dù lúc vui hay lúc buồn. Tình yêu đã trở thành chỗ dựa cho bản mệnh, tiếp thêm cho con giáp này sức mạnh vượt qua những thử thách trong cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang kéo đến, ấm ví tài lộc, tiền vào như nước, vươn lên làm đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và rất giỏi thể hiện cảm xúc là những nét tính cách nổi bật của người tuổi Hợi. Trong một nhóm, con giáp này thường hiểu người khác và biết cách cư xử khéo léo nên luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

Cuối tuần này (30/12-31/12), những người sinh năm Hợi sẽ có cơ hội nghề nghiệp đáng mong đợi. Họ sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội hoặc diễn thuyết trước công chúng, vì vậy con giáp này cần tự tin và chuẩn bị kỹ trước khi "lâm trận". Sự thể hiện xuất sắc của họ sẽ được người khác đánh giá cao, từ đó cơ hội phát triển trong sự nghiệp cũng tốt hơn.

Ở giai đoạn này, tuổi Hợi nên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của mình và mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Họ cũng cần tham gia các hoạt động xã hội và mở rộng mối quan hệ cá nhân để sự nghiệp rộng mở hơn.

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang kéo đến, ấm ví tài lộc, tiền vào như nước, vươn lên làm đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Cuối tuần này (30/12-31/12), người tuổi Thìn thấu hiểu bản thân, chân thành với những gì bản thân đạt được.     

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn chân thành chia sẻ từng công việc bản thân đang có. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn đã đủ, cả hai vui vẻ đón nhận nhiều niềm vui bên cạnh nhau.

Tài lộc: Thu nhập cho bạn nhiều cơ hội mới, đảm nhận nhiều niềm vui khi kinh tế dần bình ổn.   

Sức khoẻ: Nên tham khảo thêm nhiều phòng khám, trước khi quyết định.  

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang kéo đến, ấm ví tài lộc, tiền vào như nước, vươn lên làm đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày tới (4/1/2024), 3 con giáp bước sang trang mới giàu có, thu vàng thu bạc, tiền vơi lại đầy, làm gì cũng phát

Đúng 7 ngày tới (4/1/2024), 3 con giáp bước sang trang mới giàu có, thu vàng thu bạc, tiền vơi lại đầy, làm gì cũng phát

Đúng 7 ngày tới (4/1/2024), 3 con giáp sau rước lộc về nhà nhiều nhất, tiền tài tự tìm tới tận cửa, may mắn phú quý hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 56 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 56 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề