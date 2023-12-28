Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp giàu sang kéo đến, ấm ví tài lộc, tiền vào như nước, vươn lên làm đại gia bạc tỷ

Cuối tuần này (30/12-31/12), tuổi Mão có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Khối lượng công việc ở thời điểm cuối năm tăng mạnh, áp lực kèm theo khá lớn khiến phải chạy đôn chạy đáo để cho kịp tiến độ.

Bù lại, tình duyên của tuổi Mão rất ổn định. Nửa kia luôn ở bên cạnh bản mệnh dù lúc vui hay lúc buồn. Tình yêu đã trở thành chỗ dựa cho bản mệnh, tiếp thêm cho con giáp này sức mạnh vượt qua những thử thách trong cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ của hai người.

Ngày này vận trình tài chính của tuổi Mão cũng có nhiều điểm bất ổn, thăng trầm bất định, dù bản mệnh vẫn kiếm ra tiền nhưng không tụ lại mà đi rất nhanh. Các hoạt động đầu tư có dấu hiệu thu lời, song lợi nhuận thấp mà rủi ro cao, tốt nhất con giáp này không nên mạo hiểm kẻo trắng tay.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và rất giỏi thể hiện cảm xúc là những nét tính cách nổi bật của người tuổi Hợi. Trong một nhóm, con giáp này thường hiểu người khác và biết cách cư xử khéo léo nên luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

Cuối tuần này (30/12-31/12), những người sinh năm Hợi sẽ có cơ hội nghề nghiệp đáng mong đợi. Họ sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội hoặc diễn thuyết trước công chúng, vì vậy con giáp này cần tự tin và chuẩn bị kỹ trước khi "lâm trận". Sự thể hiện xuất sắc của họ sẽ được người khác đánh giá cao, từ đó cơ hội phát triển trong sự nghiệp cũng tốt hơn.

Ở giai đoạn này, tuổi Hợi nên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của mình và mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Họ cũng cần tham gia các hoạt động xã hội và mở rộng mối quan hệ cá nhân để sự nghiệp rộng mở hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn



Cuối tuần này (30/12-31/12), người tuổi Thìn thấu hiểu bản thân, chân thành với những gì bản thân đạt được.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn chân thành chia sẻ từng công việc bản thân đang có.

Tình cảm: Tình cảm của bạn đã đủ, cả hai vui vẻ đón nhận nhiều niềm vui bên cạnh nhau.

Tài lộc: Thu nhập cho bạn nhiều cơ hội mới, đảm nhận nhiều niềm vui khi kinh tế dần bình ổn.

Sức khoẻ: Nên tham khảo thêm nhiều phòng khám, trước khi quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.