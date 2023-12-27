Đúng 3 ngày liên tiếp tới (28, 29 và 30/12), tuổi Tỵ có cơ hội tốt để đạt được thành công trong sự nghiệp và kinh doanh. Sự chủ động và khả năng nhận biết cơ hội giúp bạn tận dụng những lợi thế hiện có. Mặc dù bạn có thể thiên về tình cảm hơn là lý trí, nhưng đây vẫn là một ngày tích cực với nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Tinh thần làm việc tích cực sẽ mang lại thành công và sự công nhận từ đồng nghiệp.

Tài vận của bản mệnh khả quan, có khả năng nhận được khoản thu nhập ngoài dự kiến. Ưu điểm trong giao tiếp và xã hội sẽ giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo ra nhiều cơ hội tài chính. Khả năng thích ứng với môi trường xung quanh giúp bạn nắm bắt cơ hội và tận dụng chúng một cách linh hoạt.

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (28, 29 và 30/12), bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận may của người tuổi Thìn đúng 3 ngày liên tiếp tới (28, 29 và 30/12) vô cùng mạnh mẽ. Bản mệnh hoàn toàn có thể biến những giấc mơ của mình thành hiện thực.

Tất cả những gì mà người tuổi Thìn có được trong thời gian này là hoàn toàn xứng đáng khi mà bản mệnh đã tốn rất nhiều công sức, kiên nhẫn chờ đợi. Vậy nên, bây giờ Vũ trụ ở đây để đáp lại sự siêng năng, chăm chỉ và hết lòng của bản mệnh.

Trong thời gian này, người tuổi Thìn có thể viết một lá thư cho tương lai của mình, có thể là cuối năm cũ hoặc đầu năm mới. Trong thư, hãy thể hiện những kỳ vọng và nguyện vọng của mình cho thời điểm tương ứng. Sau khi viết xong, hãy cất chúng ở một nơi an toàn và đặt lời nhắc trên điện thoại để nhắc nhở bản thân mở lại chúng sau cuối năm cũ hoặc đầu năm mới. Niềm tin và may mắn có thể giúp những ước mơ mà bản mệnh ghi chép trong thư trở thành sự thật.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.