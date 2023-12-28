3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, của cải gấp đôi, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 00:33

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023), 3 con giáp sau phú quý hiển vinh, phất lên giàu to, tha hồ mang tiền bỏ túi.

Tuổi Sửu 

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023), tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn. Sự nghiệp càng về cuối năm càng lên cao như diều gặp gió, một số dự án trước đó rơi vào bế tắc cũng tìm ra cách tháo gỡ khó khăn, có quyết tâm thì sẽ đạt được kết quả như ý.

Công việc thuận lợi nên kéo theo tài lộc khả quan, những người làm công ăn lương có cơ sở để trông chờ vào khoản lương thưởng cuối năm với quá trình chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng gặt hái được nhiều thành quả chứ không bị thua lỗ như trước.

Với chuyện tình cảm, mối quan hệ có khởi sắc sau bao sóng gió thăng trầm giúp cải thiện tâm trạng của con giáp này. Người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng phù hợp, tình yêu nảy nở bất ngờ. Cuối cùng thì bản mệnh cũng tìm được bến đỗ an toàn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, của cải gấp đôi, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý có tính độc lập và sáng tạo. Bên cạnh đó, họ luôn theo đuổi sự hoàn hảo và luôn dành thời gian suy nghĩ về những điều mới mẻ. Trong 12 con giáp, tuổi Tý thường được ví như thiên tài với những hiểu biết sâu sắc và có thể giải quyết vấn đề theo cách riêng.

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023) sẽ là bước nhảy vọt về sự nghiệp đối với những người tuổi Tý. Họ có thể phải đối mặt với một số thách thức về kỹ thuật hoặc đổi mới, nhưng chính những điều này sẽ truyền cảm hứng cho tuổi Tý phát huy hết tiềm năng của mình. Họ có thể tham gia một số dự án hoặc có cơ hội việc làm mới, vì vậy con giáp này nên nắm bắt cơ hội và thể hiện những hiểu biết độc đáo của mình. Đồng thời, tuổi Tý cần tăng cường giao tiếp với đồng nghiệp, thiết lập mối quan hệ nhóm chặt chẽ hơn, cùng nhau vượt qua thử thách.

Tuổi Tý nên duy trì tư duy linh hoạt trong giai đoạn này và học cách chấp nhận những điều, thử thách mới. Tăng cường tinh thần đồng đội, chia sẻ ý tưởng và hiểu biết của bản thân với đồng nghiệp để đạt được các mục tiêu chung thông qua hợp tác. Bằng việc kiên trì đổi mới và đột phá, người tuổi Tý chắc chắn sẽ đạt được những tầm cao mới trong sự nghiệp.

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, của cải gấp đôi, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vương vấn những chuyện cũ chưa thể bỏ qua. 

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn luôn có định hướng dành riêng cho bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm vui vẻ, nhưng tình cũ khó phai, còn vương vấn.  

Tài lộc: Nguồn kinh tế duy trì cho kinh doanh cá nhân ổn định.     

Sức khoẻ: Sức khoẻ dần tốt hơn, ăn uống bổ dưỡng cơ thể bình phục nhanh.

3 ngày liên tiếp (29/12-31/12/2023): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền vàng chật két, của cải gấp đôi, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12), 3 con giáp sau may mắn ngập tràn, thuận đường làm ăn, nhanh chóng phát tài giàu to.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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