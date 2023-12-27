3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 07:33

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12), 3 con giáp sau may mắn ngập tràn, thuận đường làm ăn, nhanh chóng phát tài giàu to.

Tuổi Dần 

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12), người tuổi Dần chăm chỉ, rèn luyện thể thao hằng ngày. 

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc có kế hoạch cho từng mục tiêu của bản thân. 

Tình cảm: Bạn luôn trân trọng từng thời gian bên cạnh người yêu, có kế hoạch cho những buổi hẹn hò lãng mạn. 

Tài lộc: Vượt qua giai đoạn khủng hoảng công việc, có món quà bất ngờ trong ngày.

Sức khoẻ: Ổn thoả sức khoẻ, tập trung thời gian rèn luyện thể thao.

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý có động lực trong việc phát triển sự nghiệp. Con giáp này không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Bản mệnh giữ tinh thần tự tin, muốn khẳng định năng lực, cố gắng hết sức để đạt được thành tựu xứng đáng. Công sức mà tuổi Tý bỏ ra sẽ được cấp trên công nhận. Nhờ đó, bản mệnh tiếp tục nhận thêm các cơ hội để vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng có bước tiến mới. Đào hoa nở rộ, con giáp này có thể tìm được nửa kia phù hợp với mình trong thời gian tới. Người đã có cặp có đôi cũng có tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. Đây là động lực lớn để bản mệnh nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12), thời gian này khuyến khích tuổi Mão nếu hào hứng với một khởi đầu mới thì thời gian này dành cho bản mệnh. Đây là lúc con giáp này tràn đầy sức sống, trí tưởng tượng được nâng cao.

Một số nhận định của tuổi Mão hôm nay có thể đúng nhưng cũng đừng vì thế mà áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình. Hãy thay đổi góc nhìn về một sự việc để bản mệnh có cái nhìn đa chiều, dễ cảm thông hơn.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/12): 3 con giáp dễ bứt phá đổi đời, tiền tài rủng rỉnh, hưng thịnh công danh, hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp sau lộc tới ào ào, đổi đời trong gang tấc, sớm mua đất xây nhà.

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