Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/12-31/12): 3 con giáp số mệnh vàng 10, kinh doanh vượng phát, làm ăn lên hương, đổi đời trong gang tấc

Theo tử vi , công việc của tuổi Tỵ đang diễn ra thuận lợi. Con giáp này được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh bởi nhờ sự nâng đỡ này sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Tuy nhiên, trong ngày mới này tâm trạng của Tỵ có nhiều điều dồn nén, nóng nảy, chính điều này sẽ khiến chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia gặp không ít trục trặc. Cả hai vì thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông nên mâu thuẫn xung đột ngày một nhiều thêm.

Tài chính trong ngày vẫn duy trì được sự ổn định như mong muốn. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm một khoản thưởng nhân dịp nghỉ lễ, tài khoản cũng thêm phần dư dả. Người làm kinh doanh có thể mạnh dạn đẩy mạnh kế hoạch buôn bán, đầu tư.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thìn lúc nào cũng là cung hoàng đạo thông minh, tinh tế và giỏi giao tiếp. Khoảng thời gian này, con giáp này sẽ trải qua một mối quan hệ đẹp và kết nối trái tim với những người mà họ yêu thương. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến sự cân bằng và hòa hợp trong cảm xúc, đồng thời làm cho mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn thông qua giao tiếp tinh tế.

Đặc biệt, những người tuổi Thìn có thể gặp được người khiến trái tim họ rung động và mối quan hệ này sẽ dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng. Những người đã có bạn đời có thể thực hiện một số hành động lãng mạn và ấm áp để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với "nửa kia" và khiến trái tim của họ gắn kết hơn.

Thời gian tới, người tuổi Thìn có thể thử một số hành động lãng mạn, chẳng hạn như tham dự triển lãm nghệ thuật, các buổi hòa nhạc hoặc dành một đêm yên tĩnh, ấm áp ở nhà. Trong các mối quan hệ, con giáp này cũng nên chú trọng đến sự bình đẳng và giao tiếp khéo léo để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cuối tuần này của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế chung sa sút, không nên đạo đức giả, cứ sống thẳng thắn.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay có phần khởi sắc, bạn hãy đảm bảo tình cảm ổn định với đối tác của mình.

Công việc: Hôm nay vận trình công việc sa sút, khó lòng thoát khỏi những mưu mô, cố gắng tránh xa thị phi.

Tài lộc: Tài lộc ngày nay sa sút, dựa vào trúng xổ số để đổi đời là điều không thực tế.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, ăn uống không đúng bữa, dễ đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.