Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12): 3 con giáp phú quý liên miên, tiền nhiều ngập cửa, vàng chật lối đi, luôn được cát tinh may mắn vây quanh

Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12), vận trình của tuổi Tỵ hung lớn hơn cát. Công việc khó đạt hiệu quả như mong đợi, trở ngại liên tục xảy ra khiến tinh thần làm việc của bản mệnh xuống dốc khá nhanh. Con giáp này cũng thiếu đi ý chí khi rơi vào tình huống cạnh tranh.

Tình duyên của tuổi Tỵ cũng có nhiều biến động theo xu hướng tiêu cực. Những áp lực trong công việc và việc kiếm tiền khiến bản mệnh thay đổi tính nết, ngày càng hà khắc với đối phương nhiều hơn. Thái độ của bản mệnh gây ra ức chế, bí bách trong mối quan hệ hiện tại, dẫn tới những rạn nứt khó tránh.

Tài vận ở thời điểm này gần như không có dấu hiệu tăng, khó nhìn ra bất cứ tiến triển tích cực nào. Các nguồn thu phụ cũng có nhưng không nhiều, chỉ đủ để giải quyết các khoản sinh hoạt phí thường ngày. Buôn bán nhỏ lẻ thì tạm ổn, càng làm lớn càng rủi ro nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không thể bị kích động, 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12), họ sẽ có của cải một phần, hạnh phúc lớn lao, hàng ngày có vàng, thu nhập gấp đôi để trở thành triệu phú. Người tuổi Ngọ cũng sẽ rất giàu có vào cuối tháng 1. Nhất là những người bạn làm ăn buôn bán thì chắc chắn sẽ thuận theo quý nhân, kiếm tiền, làm ăn hanh thông.

Đối với sự nghiệp của mình, họ sẽ nghị lực, dũng cảm đối mặt với những khó khăn trở ngại, họ có tính kiêu ngạo trong công việc và không tuân theo mệnh lệnh. Họ đã chuẩn bị tất cả, và việc còn lại là chờ đợi cơ hội để giành chiến thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12), người tuổi Thân hôm nay bỏ qua những quá khứ, hạnh phúc với mối tình hiện tại.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay giữ vững, luôn trau dồi những kiến thức mật thiết.

Tình cảm: Tình cảm không có những lúc khó khăn, thì không thể khẳng định được điều gì.

Tài lộc: Kiểm tra lại vốn tài chính đầu tư, cẩn thận.

Sức khoẻ: Mệt mỏi vì tình cảm không như ý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.