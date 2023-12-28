Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp có số giàu sang phú quý, tiền nhiều tiêu không hết, nhanh chóng hoá đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 13:46

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp này quý nhân cận kề, gặt hái được thành công, tiền đầy két sau một năm vất vả.

Tuổi Hợi 

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Nhờ quý nhân chỉ lối dẫn đường, việc kinh doanh buôn bán hanh thông, suôn sẻ. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô lớn hơn, từ đó thu về lợi nhuận lớn.

Con giáp này còn đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh biết được cách làm thế nào để hiệu quả làm việc đạt mức cao nhất và không gặp phải khó khăn nào quá lớn. Tuy nhiên tuổi Hợi lại tỏ ra tự tin thái quá, có thể gây xích mích với đồng nghiệp xung quanh mình.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm khá ảm đạm. Nguyên nhân cũng đến từ việc con giáp này có xu hướng tự suy diễn, từ đó sinh ghen tuông quá đà mà xảy ra tranh cãi với nửa kia của mình. Dù có tranh luận vì bất cứ điều gì, bản mệnh nên hạn chế nhắc tới chuyện quá khứ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp có số giàu sang phú quý, tiền nhiều tiêu không hết, nhanh chóng hoá đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu cương nhu đúng lúc, họ được mệnh danh là con giáp khéo léo và uyển chuyển nhất mọi thời đại. Nếu là nữ, họ quán xuyến việc nhà cực kỳ tốt, chồng con có thể yên tâm lo chuyện công việc và học hành.

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Sửu căn mệnh phú quý, giàu sang hết nấc. Họ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự cố gắng của mình trong thời gian qua. Hơn thế nữa, họ được người thân nâng niu, tặng cho rất nhiều tiền bạc, cuộc đời an nhàn sung sướng.

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp có số giàu sang phú quý, tiền nhiều tiêu không hết, nhanh chóng hoá đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Mão vững tin vào cuộc sống. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão luôn đứng đắn, hoàn thành công việc nhanh, gọn.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đặt ra thêm thử thách, chinh phục thành công đối phương.

Tài lộc: Giải quyết nhanh, gọn những chuyện vun vặt liên quan đến tài chính. 

Sức khoẻ: Không ăn nhiều rau, cơ thể nóng.  

Đếm ngược 45 ngày tới Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp có số giàu sang phú quý, tiền nhiều tiêu không hết, nhanh chóng hoá đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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