Đúng 3 ngày tới (31/12), 3 con giáp hứng trọn lộc may, tiền chất cao như núi, giàu có vô biên, không mua đất cũng tậu vàng

Đúng 3 ngày tới (31/12), tuổi Ngọ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những sự cố phát sinh bất ngờ khiến trở tay không kịp. Các mối quan hệ cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại không lường được, thậm chí còn có thể xảy ra tình huống trở mặt thành thù.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng gặp nhiều bất lợi. Có lẽ một phần vì bản mệnh quá bận rộn với công việc cùng nhiều mối quan tâm khác mà bỏ bê, hờ hững với một nửa của mình khiến đối phương cảm thấy tổn thương và chạnh lòng, khoảng cách cứ lớn dần.

Tài lộc tuy ổn định nhưng về lâu dài sẽ cần tuổi Ngọ phải sớm tìm cách để cải thiện tình hình. Người kinh doanh nên tính phương án dài hơi, đừng vì tham lợi trước mắt mà để tiền bạc vuột mất. Nhất là những người có tâm lý may rủi, đầu cơ vào những trò đỏ đen, trái phép… có thể gặp họa tiền mất tật mang.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày tới (31/12), người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội cầu tài, sẽ có sao “xanh trắng” soi sáng nên bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, vận may của bạn sẽ tăng vọt. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể làm giàu nhanh chóng. Qua đêm, tiền sẽ chảy vào.

Về mặt sự nghiệp, tuổi Dậu cũng học được cách chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Nhờ có nhiều quý nhân xuất hiện giúp công việc kinh doanh của gia đình thành công, công việc kinh doanh của riêng bạn cũng sẽ có khởi đầu thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới (31/12), người tuổi Tuất có niềm tin lớn vào tình yêu.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn luôn có chứng kiến riêng, làm việc không tốn nhiều thời gian.

Tình cảm: Tình yêu san sẻ cùng nhau những lúc bất trắc.

Tài lộc: Hãy cố gắng tìm ra nguồn thu nhập ổn định.

Sức khoẻ: Nên làm việc và nghỉ ngơi có thời gian cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.