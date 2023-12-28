Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1 và 2/1/2024), 3 con giáp thăng hạng về tài lộc, may mắn giàu to, ôm hết của cải trong thiên hạ

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1 và 2/1/2024), tuổi Tuất có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Cũng bởi bản mệnh luôn xác định rõ mục tiêu và không ngừng nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Tinh thần trách nhiệm cao là điểm con giáp này gây được ấn tượng với mọi người.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của Tuất lại phát sinh nhiều vấn đề, tình yêu gặp phải nhiều trở ngại đòi hỏi hai người cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề một. Nếu tình yêu đủ lớn, hai người đủ tin tưởng nhau thì mọi sóng gió sẽ vượt qua. Ngược lại nếu tình cảm chưa đủ lớn thì rất dễ đường ai nấy đi.

Đây có lẽ là thời điểm mà tài lộc của tuổi Tuất đang duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc chính, thế nên hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ. Nếu muốn dư dả hơn, bản mệnh có thể chủ động tìm kiếm thêm công việc phụ để cải thiện nguồn thu nhập.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1 và 2/1/2024), người tuổi Mão rất thông minh và có lý trí. Họ là người sống bộc trực, đôi khi khá nóng nảy nhưng có thể phân biệt đúng sai, kiểm soát bản thân để tránh những sai lầm không đáng có.

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Những người này luôn là người gây ấn tượng tốt, có khả năng tư duy mạnh mẽ và tính cách rất hào phóng. Cho dù gặp khó khăn nhưng họ cũng rất lạc quan đối đầu với cuộc sống, năng động làm mọi việc để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn.

Nhờ sự nỗ lực, con giáp tuổi Mão có thể đạt được những cơ hội phát triển tốt hơn, công việc suôn sẻ, thu nhập rủng rỉnh.

Tương lai gần, những người này không chỉ nhanh chóng thoát nghèo và trở nên giàu có mà còn khẳng định được năng lực, được nhiều người công nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1 và 2/1/2024), người tuổi Dần vương vấn những chuyện cũ chưa thể bỏ qua.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn luôn có định hướng dành riêng cho bản thân.

Tình cảm: Tình cảm vui vẻ, nhưng tình cũ khó phai, còn vương vấn.

Tài lộc: Nguồn kinh tế duy trì cho kinh doanh cá nhân ổn định.

Sức khoẻ: Sức khoẻ dần tốt hơn, ăn uống bổ dưỡng cơ thể bình phục nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.