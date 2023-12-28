Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 16:54

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), 3 con giáp sau tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thân 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), tuổi Thân có khả năng truyền cảm hứng và làm việc hăng hái, giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Sự hăng hái và tích cực của bạn cũng có thể truyền năng lượng tích cực cho đồng đội.

Hãy trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân yêu và giữ gìn mái ấm gia đình. Tuy nhiên, cần lưu ý đến những mâu thuẫn có thể nảy sinh và cố gắng giải quyết mọi vấn đề một cách bình tĩnh và tôn trọng.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi hiền lành, đôi lúc có những toan tính, so đo phần thiệt hơn cho bản thân. Nhưng chung quy lại, con giáp này không phải người xấu hay cần đề phòng.

Người tuổi Mùi là người thật thà trong tình yêu, họ không giữ lại bất cứ bí mật nào cho bản thân mình, đã yêu là chia sẻ tất cả mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhất.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), người tuổi Thìn nhận được lộc lớn về tay. Họ giàu lên nhanh chóng, khối tài sản tăng vọt, cuộc sống dư dả, đề huề. Ngoài ra, công việc đầu tư của họ thuận lợi và sớm thu về kết quả cực tốt.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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