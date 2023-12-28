Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Theo tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), tử vi cảnh báo tuổi Dần về sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân đang âm thầm bày mưu để hại họ. Trong tình huống này, sự bình tĩnh và cẩn trọng là chìa khóa quan trọng.

Mối quan hệ của con giáp này đang trải qua giai đoạn ngọt ngào và ấm áp. Sự gặp gỡ và chia sẻ trong tình cảm giúp họ duy trì mối quan hệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, có khả năng xuất hiện một số rắc rối hoặc ý kiến bất đồng trong ngày, và sự thống nhất có thể không đạt được ngay lập tức.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tự lập và bản lĩnh. Họ chuyên cần và quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình. Trong cuộc sống, con giáp này là người khẳng khái, nói được làm được và rất coi trọng chữ tín.

Họ có thể làm được nhiều việc, bản thân họ là người tài năng và sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ. Con giáp này đi đâu, làm gì cũng nhớ về gia đình, họ là người con có hiếu, sống có tình nghĩa với anh em, họ hàng.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), người tuổi Thân được Thần Tài sủng ái, làm gì cũng ra tiền. Họ may mắn trúng xổ số độc đắc với giá trị tiền tỷ. Ngoài ra, những đầu tư của con giáp này đều bắt đầu sinh lời sinh lãi, họ ung dung ngồi đếm tiền đổ về tài khoản. Con giáp này còn có cơ may xuất ngoại để du lịch và khám phá những điều mới mẻ xung quanh mình.

Ảnh minh họa: Internet

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